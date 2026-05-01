США можуть вивести війська з Італії й Іспанії — заява Трампа
08:15 01.05.2026 |
Президент США Дональд Трамп припускає можливість виведення американських військ не лише з Німеччини, а й з Італії та Іспанії.
Як передає власкор Укрінформу, про це президент сказав у четвер, журналістам у Білому домі.
Журналістка запитала: «Ви говорили про виведення частини військ з Німеччини. Чи розглядаєте можливість зробити те ж саме для Іспанії та Італії?»
«Так, можливо. - сказав Тоамп. - Чому б ні?»
За його словами Італія Сполученим Штатам «зовсім не допомагала, а Іспанія була жахливою, абсолютно жахливою».
Він також пов'язав це питання з ставленням НАТО до війни в Ірані.
«Річ навіть не в тому, що вони були (відсутні, - ред.) - це одна справа. Яби вони сказали це ввічливо, або якби сказали: гаразд, ну зараз це трохи повільно».
Далі Трамп переключився на Україну, вкотре заявивши, що США допомагали в цьому європейським країнам, а натомість не отримали підтримки з їхнього боку.
