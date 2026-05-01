ОАЕ отримали від Ізраїлю лазерну ППО для протидії атакам Ірану — FT

Ізраїль передав Об'єднаним Арабським Еміратам сучасні системи протиповітряної оборони, включно з лазерною установкою Iron Beam, для посилення захисту від іранських ракет і дронів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Financial Times.

За даними співрозмовників видання, ОАЕ отримали також систему виявлення Spectro, яка здатна фіксувати дрони типу Shahed на відстані до 20 км. Крім того, було передано одну з версій лазерної системи Iron Beam, здатної знищувати ракети малої дальності та безпілотники.

Вперше Ізраїль застосував цю технологію на початку 2026 року для перехоплення снарядів, випущених угрупованням "Хезболла".

Системи доповнили вже розгорнуту в Еміратах ППО, зокрема Iron Dome. Разом із технікою Ізраїль направив до країни військових для обслуговування комплексів.

Також Ізраїль надавав ОАЕ розвідувальні дані в режимі реального часу щодо підготовки Ірану до атак. Частину озброєння було передано навіть із числа прототипів, які ще не пройшли повну інтеграцію.

За інформацією FT, від початку конфлікту Іран випустив по території ОАЕ понад 500 балістичних ракет і близько 2 тисяч безпілотників, більшість із яких вдалося перехопити.
За матеріалами: РБК-Україна
 

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 43,9630
  0,1190
 0,27
EUR
 1
 51,4587
  0,1216
 0,24

Курс обміну валют на сьогодні, 09:36
  куп. uah % прод. uah %
USD 43,5832  0,08 0,18 44,1320  0,11 0,25
EUR 51,1308  0,10 0,20 51,7864  0,04 0,07

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:32
  куп. uah % прод. uah %
USD 43,9000  0,03 0,07 43,9300  0,03 0,07
EUR 51,5605  0,25 0,49 51,5826  0,25 0,48

