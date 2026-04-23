SpaceX визнає серйозні ризики ідеї дата-центрів у космосі — всупереч заявам Маска
08:01 23.04.2026 |
SpaceX у підготовці до IPO розголошує інвесторам потенційні ризики, пов'язані з бізнесом компанії, включно з амбітними планами стартапу побудувати центри обробки даних для штучного інтелекту у космосі, які можуть бути комерційно невигідними.
Згідно з документами, з якими ознайомилося агентство Reuters, компанія має набагато обережнішу оцінку свого майбутнього у порівнянні з публічними заявами її головного виконавчого директора Ілона Маска.
"Наші ініціативи з розвитку обчислювальних потужностей штучного інтелекту на орбіті, а також промислової діяльності на орбіті, Місяці та міжпланетного простору перебувають на початкових етапах, пов'язані зі значною технічною складністю та невипробуваними технологіями і можуть не досягти комерційної рентабельності", - йдеться у витягу з документа S-1.
У документі також йдеться про те, що будь-які орбітальні центри обробки даних для штучного інтелекту працюватимуть "у суворих та непередбачуваних космічних умовах, що наражатиме їх на широкий та унікальний спектр космічних ризиків, які можуть призвести до їх несправності або виходу з ладу".
Законодавство США вимагає, аби SpaceX розголошувала такі речі перед первинною публічною пропозицією (IPO), що може стати найбільшою в історії. Це роблять для інформування інвесторів про потенційні пастки та для захисту компаній від майбутньої юридичної відповідальності.
Попри те, що SpaceX застерігає інвесторів про такі ризики, Ілон Маск не цурається рекламувати майбутні космічні проєкти та каже, що центри обробки даних штучного інтелекту у космосі є "очевидним рішенням" і що це буде найдешевше місце для розміщення ШІ протягом двох-трьох років. Попри такі гучні заяви, варто зазначити, що Маск має історію недотримання обіцянок.
