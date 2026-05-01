Населення Євросоюзу скоротиться на 11,7% до 2100 року – Євростат

Населення країн Європейського Союзу скоротиться на 53 млн осіб (на 11,7%) у період із 2025 року до 2100 року, згідно з прогнозом статистичного управління ЄС (Євростат).

У 2025 році чисельність населення Євросоюзу оцінювали в 451,8 млн осіб, відновивши тенденцію до зростання у 2022 році після перерви, спричиненої пандемією COVID-19 2021 року. Далі прогнозується підвищення чисельності населення протягом наступних трьох років із піком у 453,3 млн осіб у 2029 році, після чого воно поступово скоротиться до 398,8 млн осіб до 2100 року.

На початок наступного століття частка дітей та молоді (вік 0-19 років) у загальній чисельності населення зменшиться до 17% з 20% минулого року, працездатного населення (вік 20-64 років) до 50% з 58%. Натомість частка осіб віком 65-79 років зросте до 17% з 16%, людей 80 років і старше - до 16% з 6%, йдеться в повідомленні Євростату.

