Понад 90% підсанкційних технологій Росія імпортує з Китаю — Bloomberg

Росія імпортує понад 90% підсанкційних технологій через Китай, що свідчить про зростання залежності Москви від Пекіна, у той час, коли війна глави Кремля Володимира Путіна проти України затягується.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Bloomberg із посиланням на проінформованих співрозмовників.

За словами джерел, цей показник зріс з приблизно 80%, минулого року, до понад 90%. Хоча співрозмовники не конкретизували зміни в структурі імпорту підсанкційних товарів, видання припускає, що Росія залучає підтримку Китаю для нарощування виробництва багатьох систем озброєння, включаючи ракети та безпілотники.

Зазначається, що ЄС застосував санкції, щоб спробувати перешкодити Росії отримувати технології, необхідні для використання або виробництва її зброї, такі як напівпровідники, інтегральні схеми, електроніка та обладнання.

Блок також наклав санкції на компанії в кількох країнах, включаючи Китай та Гонконг, які допомагали Москві обходити ці обмежувальні заходи.

Проте ці зусилля ЄС не завадили Китаю продовжувати підтримку Росії. Пекін також надав РФ дані геопросторової розвідки, супутникові знімки військових цілей та безпілотники, водночас скорочуючи експорт дронів до України та інших країн.

За словами джерел, більшість країн ЄС неохоче запроваджують жорсткіші санкції проти Китаю, побоюючись помсти Пекіна.

Сам Китай неодноразово стверджував, що не визнає міжнародні санкції та має нормальні торговельні відносини з Росією.

Раніше цього місяця Пекін заявив, що запровадить необхідні заходи після того, як ЄС додав кілька китайських компаній до свого останнього пакету санкцій.
Ключові теги: Росія, Китай
 

