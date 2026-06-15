Фінансові новини
- |
- 15.06.26
- |
- 17:51
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Трамп: між США та Іраном підписано угоду
12:04 15.06.2026 |
Президент США Дональд Трамп заявив, що Вашингтон та Іран досягли мирної угоди. Також він анонсував відкриття Ормузької протоки.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на його пост у соцмережі Truth Social.
"Угода з Ісламською Республікою Іран набула чинності. Вітаю всіх! Цим я повністю санкціоную безперешкодне відкриття Ормузької протоки і одночасно з цим санкціоную негайне зняття морської блокади з боку Військово-морських сил США. Кораблі всього світу, запускайте двигуни. Нехай нафта тече!", - написав Трамп.
Буквально за 10 хвилин до цього прем'єр-міністра Пакистану Шехбаз Шаріф у соцмережі Х теж оголосив, що США та Іран досягли угоди."Після інтенсивних переговорів ми раді повідомити, що мирної угоди між Сполученими Штатами Америки та Ісламською Республікою Іран досягнуто", - повідомив він.
За словами Шаріфа, обидві сторони заявили про негайне і остаточне припинення військових дій на всіх фронтах, включно з Ліваном.
"Офіційна церемонія підписання відбудеться в п'ятницю, 19 червня, у Швейцарії", - додав пакистанський прем'єр.
Також він зазначив, що після укладення угоди посередники проведуть цього тижня серію зустрічей. Ці обговорення закладуть основу для технічних переговорів та офіційної церемонії підписання.
Оновлено о 1:28
Згодом після досягнення угоди між Іраном та США стали відомі її подробиці. А саме меморандум двох воюючих країн передбачає: припинення вогню терміном на 60 діб, в тому числі військові дії Ізраїлю в Лівані; розблокування Ормузької протоки та повернення вільного судноплавста в регіон (що може трапитись не одразу - ред.); переговірний процес Вашингтону та Тегерану щодо ядерного стримування останнього, що включає утилізацію збагаченого урану.
Окрім цього, США зобов'яжуться обговорити послаблення санкцій та звільнення заморожених іранських коштів за умови виконання Тегераном умов.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Україна переходить до першого кластера переговорів про вступ до ЄС — рішення схвалене
|МВФ погодився виділити Україні транш, попри невиконання однієї з умов — Bloomberg
|Зеленський представив реформу: зростання зарплат, нові контракти та рекрутинг іноземців ВІДЕО
|«Мінімум ₴30 тыс. для тилу»: Зеленський про можливе підвищення військових виплат
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|Чому умови в обмінних пунктах часто вигідніші, ніж у касах банків
У РУБРИЦІ
|Рада ЄС ухвалила нові санкції — Росії ускладнюють виробництво дронів і роботу тіньового флоту
|Єврокомісарка Кос прогнозує відкриття всіх кластерів переговорів з Україною в липні
|У Великій Британії хочуть обмежити доступ до соцмереж для дітей молодших 16 років
|ЄС прийняв Україну до свого резерву кіберзахисту
|Трамп погрожує різким торговельним ударом: 100% мита на французьке вино
|Нафтові ринки не скоро повернуться до норми попри угоду США та Ірану — Bloomberg
Бізнес
|Mastercard відкриває сервіс для розрахунків між агентами штучного інтелекту
|Без касира: McDonald's запустив тестування ШІ-системи ArchIQ на драйв-ін
|Дата-центри в космосі: SpaceX розповіла про супутник масштабу Boeing 747 із 72 GPU
|Програмістка зі США отримала звільнення від використання ШІ на роботі з релігійних причин
|Google замовила виробництво понад 3 млн ШІ-чипів у Intel – ЗМІ
|Попит на імпортні вживані автомобілі в Україні падає — рейтинг моделей травня
|Spotify готує прямі відеотрансляції концертів та можливість купівлі квитків у застосунку