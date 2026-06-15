Трамп: між США та Іраном підписано угоду

Президент США Дональд Трамп заявив, що Вашингтон та Іран досягли мирної угоди. Також він анонсував відкриття Ормузької протоки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на його пост у соцмережі Truth Social.

"Угода з Ісламською Республікою Іран набула чинності. Вітаю всіх! Цим я повністю санкціоную безперешкодне відкриття Ормузької протоки і одночасно з цим санкціоную негайне зняття морської блокади з боку Військово-морських сил США. Кораблі всього світу, запускайте двигуни. Нехай нафта тече!", - написав Трамп.

Буквально за 10 хвилин до цього прем'єр-міністра Пакистану Шехбаз Шаріф у соцмережі Х теж оголосив, що США та Іран досягли угоди.

"Після інтенсивних переговорів ми раді повідомити, що мирної угоди між Сполученими Штатами Америки та Ісламською Республікою Іран досягнуто", - повідомив він.

За словами Шаріфа, обидві сторони заявили про негайне і остаточне припинення військових дій на всіх фронтах, включно з Ліваном.

"Офіційна церемонія підписання відбудеться в п'ятницю, 19 червня, у Швейцарії", - додав пакистанський прем'єр.

Також він зазначив, що після укладення угоди посередники проведуть цього тижня серію зустрічей. Ці обговорення закладуть основу для технічних переговорів та офіційної церемонії підписання.





Оновлено о 1:28

Згодом після досягнення угоди між Іраном та США стали відомі її подробиці. А саме меморандум двох воюючих країн передбачає: припинення вогню терміном на 60 діб, в тому числі військові дії Ізраїлю в Лівані; розблокування Ормузької протоки та повернення вільного судноплавста в регіон (що може трапитись не одразу - ред.); переговірний процес Вашингтону та Тегерану щодо ядерного стримування останнього, що включає утилізацію збагаченого урану.

Окрім цього, США зобов'яжуться обговорити послаблення санкцій та звільнення заморожених іранських коштів за умови виконання Тегераном умов.