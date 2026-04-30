Мадяр пішов шляхом Орбана та висунув Україні вимоги щодо вступу в ЄС, - Bloomberg

Майбутній прем'єр Угорщини Петер Мадяр вимагає більше прав для угорців в Україні, перш ніж схвалити початок офіційних переговорів Києва про вступ до ЄС.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.

За словами джерел агентства, це питання виникло під час зустрічі в середу між Мадяром та президентом Євроради Антоніо Коштою в Брюсселі.

Євросоюз тисне на Мадяра, щоб той відмовився від опору уряду, що йде у відставку, та підтримав офіційне відкриття переговорів про членство з Україною.

Зазначається, що Мадяр висунув умови, які здебільшого перегукуються з переліком з 11 вимог, які прем'єр-міністр Віктор Орбан представив Києву у 2024 році. Зокрема, вони стосувалися прав угорської меншини в Україні та доступу до освіти угорською мовою.

Хоча Мадяр назвав зустріч з Коштою "корисною та конструктивною", настрій був менш позитивним, ніж під час зустрічі з президентом Європейської комісії Урсулою фон дер Ляєн раніше того ж дня, повідомили джерела.

На думку джерел Bloomberg, жорстка позиція Мадяра, ймовірно, розчарує чиновників у Києві та Брюсселі, які сподівалися, що відхід Орбана додасть імпульсу заявці України на членство, особливо коли йдеться про офіційне відкриття переговорів щодо кількох політичних документів.


Мадяр хоче зустрітись з Зеленським

Як повідомляло РБК-Україна, 28 квітня Мадяр оголосив про намір ініціювати зустріч із Зеленським у Береговому, назвавши це кроком до "нової сторінки" в українсько-угорських відносинах.

Також одразу після перемоги на парламентських виборах в Угорщині, Мадяр заявив: "Ми обов'язково зустрінемося [із Зеленським], якщо не десь іще, то в Європейській раді".

Тоді ж він наголосив, що налагодження стосунків з Україною є одним із пріоритетів його майбутнього уряду.
За матеріалами: РБК-Україна
 

