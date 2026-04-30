ВВП Німеччини у I кв. зріс на 0,3% – сильніше за прогноз

Обсяг ВВП Німеччини у першому кварталі зріс на 0,3% порівняно з попередніми трьома місяцями, повідомило Федеральне статистичне агентство, яке представило попередні дані.

Консенсус-прогноз експертів, який наводить Trading Economics, передбачав підвищення ВВП на 0,2%.

Зростання економіки ФРН у річному вимірі також становило 0,3% і збіглося з прогнозом.

У четвертому кварталі ВВП Німеччини збільшився на 0,3% порівняно з попередніми трьома місяцями і на 0,4% у річному виразі.

Згідно з попередніми даними, експорт, споживчі та державні витрати в країні зросли в минулому кварталі.

Остаточні дані про динаміку ВВП Німеччини за перший квартал будуть оприлюднені 22 травня.

