ВВП Німеччини у I кв. зріс на 0,3% – сильніше за прогноз
13:12 30.04.2026 |
Обсяг ВВП Німеччини у першому кварталі зріс на 0,3% порівняно з попередніми трьома місяцями, повідомило Федеральне статистичне агентство, яке представило попередні дані.
Консенсус-прогноз експертів, який наводить Trading Economics, передбачав підвищення ВВП на 0,2%.
Зростання економіки ФРН у річному вимірі також становило 0,3% і збіглося з прогнозом.
У четвертому кварталі ВВП Німеччини збільшився на 0,3% порівняно з попередніми трьома місяцями і на 0,4% у річному виразі.
Згідно з попередніми даними, експорт, споживчі та державні витрати в країні зросли в минулому кварталі.
Остаточні дані про динаміку ВВП Німеччини за перший квартал будуть оприлюднені 22 травня.
США випробовують українську оборонну систему проти іранських безпілотників — Reuters
ЄС одночасно погодив €90 млрд позики для України та 20-й пакет санкцій проти РФ
Україна відновила транзит через «Дружбу» та сподівається на кредит Євросоюзу
Кабмін визначив відповідального за будівництво критичної інфраструктури
