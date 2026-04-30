Україна отримала мобільні тренажери для навчання пілотів F-16 — заява міністра оборони

Міністр оборони Михайло Федоров повідомив про отримання мобільних тренажерів винищувачів F-16 для вдосконалення підготовки пілотів і скорочення часу від навчання до бойового застосування.

"За підтримки партнерів додатково до стаціонарних отримали мобільні тренажери F-16. У всьому світі їх лише декілька через високу вартість, і частина вже в Україні. Це можливість безперервно тренувати наших пілотів, фактично - перехід на стандарти НАТО в їхній підготовці", - написав Федоров у Телеграм в четвер.

За його словами, завдяки тренажерам пілоти відпрацьовують складні бойові сценарії ще до вильоту.

"Тренажери розроблені спеціально під наші вимоги та технічне завдання і враховують географічні особливості України. Ключова перевага - мобільність. Можемо швидко переміщувати тренажери, що критично важливо для безпеки пілотів в умовах постійних атак", - розповів міністр.

Федоров подякував партнерам Коаліції спроможностей повітряних сил, а також урядам Нідерландів, Чехії, Австрії та компаніям-розробникам.

Як повідомлялося, перша партія винищувачів F-16 від союзників з НАТО прибула в Україну у 2024 році. Вони регулярно та успішно використовуються для знищення повітряних цілей під час російських атак.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

