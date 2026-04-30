Бензин у США подорожчав до максимуму за чотири роки на тлі війни з Іраном

Середня ціна на бензин у США піднялася до найвищого рівня майже за чотири роки після початку війни США та Ізраїлю проти Ірану наприкінці лютого.

Про це повідомляє enkorr з посиланням на дані Американської автомобільної асоціації.

28 квітня середня вартість пального на АЗС зросла на 7 центів і досягла $4,18 за галон, що стало найбільшим денним стрибком більш ніж за місяць. Від кінця лютого бензин подорожчав на $1,19 за галон, або більш ніж на 40%.

Автомобілісти у США відчувають зростаючий тиск через різке подорожчання енергоносіїв на тлі конфлікту на Близькому Сході, який ускладнив судноплавство через Ормузьку протоку ‒ ключовий маршрут, через який проходить близько п'ятої частини світових поставок нафти та газу.

Аналітики попереджають, що бензин може подорожчати ще більше, якщо продовжить зростати ціна сирої нафти, яка є основною сировиною для виробництва пального. Водночас останнє підвищення вартості енергоносіїв суттєво зменшило прибутковість, особливо в роздрібному сегменті.

Роздрібні оператори стикаються зі зниженням маржі, оскільки витрати на виробництво пального різко зросли.

"Валова маржа для роздрібних продавців у США зазвичай становила в середньому близько 40 центів за галон протягом останніх п'яти років", ‒ зазначив головний радник з енергетики Gulf Oil Том Клоза.

За словами аналітика GasBuddy Патріка Де Хаана, додатковий тиск на ціни створюють обмежені поставки через ремонти на кількох нафтопереробних заводах, особливо на Середньому Заході США. У регіоні Великих озер роздрібні продавці можуть підняти ціни вже найближчим часом.

Як повідомлялося, 30 квітня ціни на нафту піднялися після повідомлень про те, що США розглядають можливість продовження військових дій проти Ірану з метою подолати глухий кут у переговорах щодо припинення війни.

Ф'ючерси на нафту марки Brent із поставкою в червні зросли на $5,27, або 4,5%, до $123,30 за барель станом на 03:47 за Гринвічем. Червневий контракт, який демонструє зростання вже дев'ятий день поспіль, завершується у четвер, тоді як більш активний липневий контракт коштував $113,10, підвищившись на $2,66, або 2,4%. 
За матеріалами: БізнесЦензор
 

