Фінансові новини
- |
30.04.26
- |
- 09:59
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Новий морський альянс у Європі: Британія і ще 9 країн об’єднуються проти Росії
09:04 30.04.2026 |
Велика Британія разом із дев'ятьма європейськими державами формує новий військово-морський союз для посилення безпеки та стримування російських загроз у північних морях.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише The Guardian.
Очільник Королівського військово-морського флоту Великої Британії генерал Гвін Дженкінс повідомив, що 10 країн-членів Об'єднаних експедиційних сил (JEF) підписали заяву про наміри створити "багатонаціональні морські сили", які діятимуть як "доповнення до НАТО".До складу нового альянсу увійдуть:
Канада також розглядає можливість приєднатися.
РФ залишається загрозою
Дженкінс зазначив, що попри кризу, яка триває на Близькому Сході, де Ормузька протока залишається закритою через американо-ізраїльську війну проти Ірану, "Росія залишається найсерйознішою загрозою для нашої безпеки".
"За останні два роки кількість російських вторгнень у наші води зросла майже на третину", - сказав командувач британського флоту, додавши, що, на його думку, Велика Британія має "відкритий морський кордон із Росією на півночі".
Новими військово-морськими силами "за необхідності командуватимуть" із британського військового штабу в Нортвуді (на північному заході Лондона). Вони будуть "створені для негайного вступу в бій у разі потреби, маючи реальні можливості, реальні військові плани та реальну інтеграцію", - зазначив Дженкінс.
Водночас джерела видання у військово-морських силах зазначають, що британський флот відчуває кризу з наявністю кораблів через брак попередніх інвестицій. Для підвищення боєздатності Дженкінс анонсував, що "безекіпажні кораблі супроводу" - великі морські дрони - ходитимуть поруч із британськими військовими кораблями у найближчі два роки.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
Бізнес
