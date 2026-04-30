Новий морський альянс у Європі: Британія і ще 9 країн об’єднуються проти Росії

Велика Британія разом із дев'ятьма європейськими державами формує новий військово-морський союз для посилення безпеки та стримування російських загроз у північних морях.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише The Guardian.

Очільник Королівського військово-морського флоту Великої Британії генерал Гвін Дженкінс повідомив, що 10 країн-членів Об'єднаних експедиційних сил (JEF) підписали заяву про наміри створити "багатонаціональні морські сили", які діятимуть як "доповнення до НАТО".До складу нового альянсу увійдуть:

Велика Британія;

Нідерланди;

Данія;

Фінляндія;

Ісландія;

Норвегія;

Швеція;

Латвія;

Литва;

Естонія.

Канада також розглядає можливість приєднатися.

РФ залишається загрозою

Дженкінс зазначив, що попри кризу, яка триває на Близькому Сході, де Ормузька протока залишається закритою через американо-ізраїльську війну проти Ірану, "Росія залишається найсерйознішою загрозою для нашої безпеки".

"За останні два роки кількість російських вторгнень у наші води зросла майже на третину", - сказав командувач британського флоту, додавши, що, на його думку, Велика Британія має "відкритий морський кордон із Росією на півночі".

Новими військово-морськими силами "за необхідності командуватимуть" із британського військового штабу в Нортвуді (на північному заході Лондона). Вони будуть "створені для негайного вступу в бій у разі потреби, маючи реальні можливості, реальні військові плани та реальну інтеграцію", - зазначив Дженкінс.

Водночас джерела видання у військово-морських силах зазначають, що британський флот відчуває кризу з наявністю кораблів через брак попередніх інвестицій. Для підвищення боєздатності Дженкінс анонсував, що "безекіпажні кораблі супроводу" - великі морські дрони - ходитимуть поруч із британськими військовими кораблями у найближчі два роки.