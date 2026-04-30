Новий морський альянс у Європі: Британія і ще 9 країн об’єднуються проти Росії

Велика Британія разом із дев'ятьма європейськими державами формує новий військово-морський союз для посилення безпеки та стримування російських загроз у північних морях.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише The Guardian.

Очільник Королівського військово-морського флоту Великої Британії генерал Гвін Дженкінс повідомив, що 10 країн-членів Об'єднаних експедиційних сил (JEF) підписали заяву про наміри створити "багатонаціональні морські сили", які діятимуть як "доповнення до НАТО".До складу нового альянсу увійдуть:

  • Велика Британія;
  • Нідерланди;
  • Данія;
  • Фінляндія;
  • Ісландія;
  • Норвегія;
  • Швеція;
  • Латвія;
  • Литва;
  • Естонія.

    • Канада також розглядає можливість приєднатися.


    РФ залишається загрозою

    Дженкінс зазначив, що попри кризу, яка триває на Близькому Сході, де Ормузька протока залишається закритою через американо-ізраїльську війну проти Ірану, "Росія залишається найсерйознішою загрозою для нашої безпеки".

    "За останні два роки кількість російських вторгнень у наші води зросла майже на третину", - сказав командувач британського флоту, додавши, що, на його думку, Велика Британія має "відкритий морський кордон із Росією на півночі".

    Новими військово-морськими силами "за необхідності командуватимуть" із британського військового штабу в Нортвуді (на північному заході Лондона). Вони будуть "створені для негайного вступу в бій у разі потреби, маючи реальні можливості, реальні військові плани та реальну інтеграцію", - зазначив Дженкінс.

    Водночас джерела видання у військово-морських силах зазначають, що британський флот відчуває кризу з наявністю кораблів через брак попередніх інвестицій. Для підвищення боєздатності Дженкінс анонсував, що "безекіпажні кораблі супроводу" - великі морські дрони - ходитимуть поруч із британськими військовими кораблями у найближчі два роки. 
    За матеріалами: Цензор
     

    Курс НБУ на сьогодні
     
    		 за
    		 курс
    		 uah
    		 %
    USD
    		 1
    		 44,0820
    		  0,0085
    		 0,02
    EUR
    		 1
    		 51,5803
    		  0,0804
    		 0,16

    Курс обміну валют на сьогодні, 09:29
      куп. uah % прод. uah %
    USD 43,6627  0,01 0,03 44,2436  0,04 0,08
    EUR 51,2314  0,01 0,02 51,8227  0,07 0,14

    Міжбанківський ринок на вчора, 17:01
      куп. uah % прод. uah %
    USD 44,0600  0,00 0,00 44,0900  0,00 0,00
    EUR 51,5017  0,02 0,04 51,5191  0,02 0,04

