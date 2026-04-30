Ціни на нафту по $110 за барель штовхають інфляцію в Європі до рекордів — WSJ
08:19 30.04.2026 |
Європа потерпає від нового стрибка цін через нафтову кризу. Інфляція в Німеччині та Іспанії у квітні знову оновила багаторічні максимуми через бойові дії на Близькому Сході.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Wall Street Journal.
Ціни зростають швидше, ніж очікували аналітики. У Німеччині споживчий кошик подорожчав на 2,9% порівняно з минулим роком. Це вище за березневий показник у 2,8%. Державне агентство Destatis підтверджує, що це найвищий рівень інфляції з початку 2024 року.
Іспанія демонструє ще гіршу динаміку. Там інфляція підскочила до 3,5%. Офіційне агентство INE зафіксувало найвищий рівень цін за останній рік.
Все через Трампа та Іран
Головним двигуном інфляції стала енергія. Ціни на паливо та світло потягнули за собою все інше. У Німеччині витрати на енергоносії злетіли на 10,1% і це найпотужніший удар по кишенях німців з часів енергетичної кризи 2023 року.
Причина, звичайно, в перекритті Ормузької протоки, кажуть аналітики. Нафта марки Brent уже коштує понад 110 доларів за барель, а переговори між США та Іраном зайшли у глухий кут, що лякає інвесторів.
Що кажуть у Європейському центральному банку
Банкіри уважно стежать за ситуацією, адже Євростат оприлюднить
загальні дані по єврозоні вже сьогодні, 30 квітня. Від цих цифр
залежатиме рішення щодо відсоткових ставок. Поки що експерти
прогнозують, що ставки залишать без змін.
Президент ЄЦБ Крістін Лагард висловилася досить жорстко і не обіцяє швидкого полегшення.
"Немає легкого шляху назад до того, де ми були до спалаху цього конфлікту. Домогосподарства та фірми щойно пережили великий інфляційний шок і можуть бути більш чутливими до зростання витрат. М'язова пам'ять ще свіжа", - заявила президент ЄЦБ.
Що чекати європейцям у майбутньому
Настрої в бізнесі погіршуються, адже індикатор економічних очікувань впав до рівня пандемійного 2020 року. Тоді економіку паралізували локдауни, а тепер - війна та ціни.
ЄЦБ вже зробив попередні розрахунки:
Найгірший прогноз економістів виглядає похмуро: якщо конфлікт затягнеться, пік інфляції може сягнути 4,8% у 2027 році. Це означатиме тривалий період дорогого життя та низької купівельної спроможності для мільйонів європейців.
Що з інфляцією та цінами в Україні
Криза через Ормуз відчувається і в Україні. Протягом року слід очікувати зростання цін на харчові продукти. Причому, воно може відбутися у два етапи.
|США випробовують українську оборонну систему проти іранських безпілотників — Reuters
|ЄС одночасно погодив €90 млрд позики для України та 20-й пакет санкцій проти РФ
|Україна відновила транзит через «Дружбу» та сподівається на кредит Євросоюзу
|Кабмін визначив відповідального за будівництво критичної інфраструктури
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|Не просто дах над головою: як орендувати «своє» житло у Львові
У РУБРИЦІ
|Євросоюз може надати Україні спеціальні пільги до вступу — Politico
|Новий морський альянс у Європі: Британія і ще 9 країн об’єднуються проти Росії
|У США заявили про розблокування $400 млн допомоги Україні після затримок у Пентагоні – ЗМІ
|Ціни на нафту по $110 за барель штовхають інфляцію в Європі до рекордів — WSJ
|Німеччина у бюджеті на 2027р передбачила понад EUR11 млрд на допомогу Україні – ЗМІ
|КНДР наростила ядерні можливості, які здатні обійти ПРО США — Bloomberg
Бізнес
|Artemis II зробила крок до місячного інтернету, протестувавши лазерний зв’язок на 260 Мбіт/с
|Google показала TPU восьмого покоління з різким стрибком ефективності та обсягу памʼяті
|SpaceX визнає серйозні ризики ідеї дата-центрів у космосі — всупереч заявам Маска
|Новий генератор зображень від OpenAI навчився читати текст і шукати дані онлайн
|Google надає 20 000 безплатних курсів з ШІ на Coursera для Україна: як подати заявку
|В Windows 11 можна обійтися без антивірусу — заява Microsoft
|Україна почне блокувати YouTube-канали за незаконну рекламу азартних ігор — PlayCity співпрацює з відеоплатформою