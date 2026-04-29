КНДР наростила ядерні можливості, які здатні обійти ПРО США — Bloomberg
15:11 29.04.2026 |
Північна Корея стрімко розширює свій ядерний потенціал і вже наближається до точки, коли зможе пробити систему протиракетної оборони США.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.
Згідно з підрахунками, КНДР уже має близько 50 ядерних боєголовок і щороку здатна виробляти матеріал ще для приблизно 20. Це суттєво підвищує темпи нарощування її ядерного потенціалу.
Американська система наземного перехоплення на середній ділянці траєкторії (GMD), розміщена на Алясці та в Каліфорнії, складається з 44 ракет-перехоплювачів із можливістю розширення ще на 20. Водночас для знищення однієї цілі зазвичай необхідно запускати щонайменше два перехоплювачі.За таких умов одночасний масований запуск близько двох десятків міжконтинентальних балістичних ракет може вичерпати наявний запас перехоплювачів США.Найбільшу загрозу становлять ракети серії "Хвасон", які разом з існуючими боєголовками можуть перевантажити систему перехоплення США.Упродовж останніх років Пхеньян активно модернізує арсенал, зокрема розробляє твердопаливні ракети, які складніше виявити та швидше запустити.
Крім того, цього року КНДР випробувала ракети з касетними боєприпасами та хибними цілями, намагаючись підвищити ефективність прориву оборони США та Південної Кореї.
Bloomberg наголошує, поки Дональд Трамп веде війну на Близькому Сході, щоб не допустити отримання ядерної зброї клерикальним режимом Ірану, дані свідчать про те, що зусилля США щодо стримування програми Кім Чен Ина зазнали невдачі.
"Перетворення Північної Кореї з "держави-ізгоя" на повноправного члена «клубу ядерних держав» означає, що вона може не лише погрожувати ядерною війною, а й, можливо, вже здатна її вести", - йдеться у матеріалі.
Експерти зазначають, що режим Кім Чен Ина стає більш впевненим у своїх можливостях і розглядає ядерну зброю як головну гарантію виживання.
Після ударів США по Ірану та затримання президента Венесуели Ніколаса Мадуро важливість ядерного стримування для Пхеньяна лише зросла.
Нагадаємо, раніше сестра північнокорейського диктатора Кім Чен Ина - Кім Йо Чжон заявила, що Сполучені Штати повинні визнати нову реальність.
За її словами, ядерна програма Північної Кореї остаточна не буде предметом майбутніх переговорів.
