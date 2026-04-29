- 29.04.26
- 19:48
Білорусь посилила прикордонний контроль для призовників РФ, створивши єдину базу — ЗМІ
14:37 29.04.2026 |
Білорусь закрила виїзд для російських призовників: між країнами запрацювала єдина база прикордонного контролю, яка блокує виїзд особам, що перебувають у реєстрах повісток РФ.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на видання The Moscow Times.
Згідно з новими правилами, громадяни РФ, які отримали повістки (зокрема через систему електронних реєстрів), автоматично потрапляють до стоп-листа на білоруському кордоні.
Основна зміна стосується запровадження у Росії електронних повісток, які вважаються врученими з моменту появи в особистому кабінеті на державних порталах. Відтепер:
Таким чином, росіяни, які намагаються виїхати через Мінськ до Вірніменії, Казахстану, Туреччини або країн ЄС, будуть затримані або повернуті назад безпосередньо під час спроби перетину кордону.
Як повідомив представник Державного прикордонного комітету Білорусі, "якщо відповідь буде, що виїзд не обмежений, - можна виїжджати з території Білорусі. Якщо виїзд заборонений, то всі питання до Російської Федерації. Якщо особа буде в базі, її не випустять".
Про перший випадок заборони на виїзд через Білорусь для росіянина, який отримав електронну повістку, стало відомо 27 квітня.
За даними "Движения сознательных отказников", йдеться про призовника із Санкт-Петербурга, якого викликали на медичний огляд до військкомату, а пізніше - внесли до реєстру із забороною на виїзд. Після цього призовник намагався виїхати за кордон через Білорусь, проте на кордоні його зняли з рейсу та повідомили про заборону на виїзд.
