ОАЕ оголосили про вихід з ОПЕК — що стоїть за рішенням і чого чекати ринку

Об'єднані Арабські Емірати вийдуть з Організації країн-експортерів нафти (ОПЕК) та ОПЕК+.

Про це пише Reuters.

ОПЕК включає в себе країни Перської затоки (в тому числі Іран), Венесуелу та декілька африканських країн-експортерів нафти. ОПЕК+ - розширений формат, який додає до цього переліку Росію, Казахстан, Бразилію, Мексику, Судан та інших експортерів нафти по всьому світу.

ОАЕ стабільно перебуває у десятці найбільших виробників нафти у світі. На території країни знаходиться близько 6% світових нафтових резервів, а її експорт становить близько 8% від світового.

Втрата цього давнього члена ОПЕК може спричинити хаос і послабити організацію. ОПЕК зазвичай прагнула демонструвати єдність, незважаючи на внутрішні розбіжності з низки питань - від геополітики до квот на видобуток.

Цей крок став наслідком того, як ОАЕ були розкритиковані іншими арабськими державами за те, що Емірати не зробили достатньо для захисту країни від численних іранських атак під час війни.

Вихід ОАЕ з ОПЕК є великою перемогою для президента США Дональда Трампа, який звинуватив організацію в тому, що вона "обдирає решту світу", штучно завищуючи ціни на нафту.

Трамп також пов'язав військову підтримку США для країн Перської затоки з цінами на нафту, заявивши, що, хоча США захищають членів ОПЕК, ті "використовують це, встановлюючи високі ціни на нафту".

Можливі наслідки виходу ОАЕ з ОПЕК:

  • країна більше не зобов'язуватиметься дотримуватися квот на видобування нафти і зможе видобувати її в необмежених кількостях;
  • ОПЕК та ОПЕК+ втратять контроль над частиною світового запасу нафти та не зможуть регулювати видобуток в ОАЕ;
  • ціни на нафту продовжать зростати внаслідок непевності та зменшення координації серед країн-експортерів нафти;
  • також ціни на нафту можуть знизитися, якщо країна сильно наростить виробництво та зможе постачати продукцію на світові ринки в обхід Ормузької протоки.
    За матеріалами: Економічна правда
     

