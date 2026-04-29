Фінансові новини
- |
- 29.04.26
- |
- 12:00
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Держдеп США випустить серію паспортів з портретом Трампа
08:38 29.04.2026 |
Державний департамент США з нагоди 250-річчя незалежності країни планує випустити обмежену серію паспортів із зображенням Дональда Трампа.
Про це повідомляє Укрінформ із посиланням на Politico.
Як зазначається, на внутрішній обкладинці паспорта буде розміщено портрет чинного президента США, накладений на текст Декларації незалежності, а також його підпис золотистого кольору.
Речник Держдепартаменту Томмі Піготт підтвердив, що до 250-річчя США, яке відзначатиметься в липні, відомство випустить обмежену кількість спеціально оформлених паспортів.
За його словами, вони матимуть «ті самі елементи безпеки, які роблять паспорт США найбільш захищеним документом у світі».
Згідно з інформацією Держдепу, документи будуть доступні для громадян США під час оформлення нового паспорта у Вашингтоні та видаватимуться без додаткової плати, доки будуть у наявності.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
