Держдеп США випустить серію паспортів з портретом Трампа

Державний департамент США з нагоди 250-річчя незалежності країни планує випустити обмежену серію паспортів із зображенням Дональда Трампа.

Як зазначається, на внутрішній обкладинці паспорта буде розміщено портрет чинного президента США, накладений на текст Декларації незалежності, а також його підпис золотистого кольору.

Речник Держдепартаменту Томмі Піготт підтвердив, що до 250-річчя США, яке відзначатиметься в липні, відомство випустить обмежену кількість спеціально оформлених паспортів.

За його словами, вони матимуть «ті самі елементи безпеки, які роблять паспорт США найбільш захищеним документом у світі».

Згідно з інформацією Держдепу, документи будуть доступні для громадян США під час оформлення нового паспорта у Вашингтоні та видаватимуться без додаткової плати, доки будуть у наявності.