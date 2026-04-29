Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Трамп наказав розробити сценарій довгого блокування Ормузької протоки — WSJ
08:07 29.04.2026 |
Президент США Дональд Трамп наказав ВМС США готуватися до тривалої блокади Ормузької протоки. Вашингтон прагне максимально посилити економічний тиск на Тегеран, оскільки війна триває вже третій місяць.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інформацію Wall Street Journal.
Повідомляється, що відповідне рішення лідер США прийняв під час зустрічей із високопосадовцями. План передбачає повну зупинку будь-яких суден, що прямують до іранських портів або виходять із них.
Трамп вирішив, що цей варіант є менш ризикованим, ніж відновлення масштабних бомбардувань. Водночас це дозволить уникнути повного виходу США з конфлікту, зазначає видання.
Ця стратегія означає перехід війни у затяжну фазу. Хоча прямі бойові дії можуть припинитися, але стабільність судноплавства в регіоні залишається під великим питанням.
Плани США такі: заблокувати всю іранську нафту та позбавити Тегеран прибутків від її продажу. Своєю чергою Іран теж тримає протоку закритою для більшості інших вантажів. У результаті світовий енергетичний ринок перебуває у стані невизначеності, підкреслюється у матеріалі.
"Стан колапсу": Іран просить зняти облогу
Напередодні президент США заявив, що Іран уже звернувся до США з проханням припинити морську блокаду. Трамп написав у соцмережі Truth Social, що Тегеран хоче відкрити водний шлях "якомога швидше, оскільки вони намагаються з'ясувати свою ситуацію з лідерством". Також президент США додав, що, за словами самих іранців, країна перебуває у "стані колапсу".
Іранська сторона пропонує відкрити протоку в обмін на доступ до своїх портів. За словами держсекретаря Марко Рубіо, угода непогана, але Іран хоче в обмін відкласти питання ядерної програми "на потім", що не влаштовує Штати.
Нафта по 111 доларів та розкол в ОПЕК
Ринок нафти відреагував миттєво і ціна марки Brent зростає вже сьомий день поспіль. Наразі вона закріпилася вище позначки 111 доларів за барель. Трейдери побоюються, що блокада може стати безстроковою.
На фоні конфлікту стався ще один геополітичний "землетрус" - Об'єднані Арабські Емірати оголосили про свій вихід з ОПЕК. Це потужний удар по нафтовому картелю та лідерству Саудівської Аравії. ОАЕ давно висловлювали невдоволення квотами на видобуток сировини.
Яка ситуація на нафтовому ринку через Ормузьку протоку
Вже у травні через Ормузьку протоку українських водіїв можуть чекати зміни у витратах на пальне. До блокади ще додасться можливе скасування "паливного" кешбеку.
Тим часом Індія знайшла собі нового постачальника нафти через проблеми в протоці. І це не РФ, а Венесуела.
Через блокування протоки світ у нафтовій кризі, але це не єдиний природний важіль. Ми розповідали ще про п'ять місць, блокування чи проблеми в яких можуть зруйнувати світову економіку.
ТОП-НОВИНИ
