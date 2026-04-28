Ракета Atlas 5 вивела на орбіту нову групу супутників компанії Amazon
09:20 28.04.2026 |
Американська ракета-носій Atlas 5 у вівторок за київським часом вивела на орбіту партію з 29 інтернет-супутників для створюваного орбітального угруповання компанії Amazon.com Inc., повідомила компанія-оператор United Launch Alliance (ULA).
Запуск ракети, перший ступінь якої оснащено маршовим двигуном РД-180 російського виробництва, здійснено із 41-го стартового майданчика бази американських Космічних сил на мисі Канаверал у Флориді в понеділок о 20:52 за часом Східного узбережжя США (у вівторок о 03:52 кч). Приблизно через 38 хвилин після старту космічні апарати були розміщені на орбіті.
У рамках проєкту Amazon Leo (раніше Kuiper) на орбіти заввишки 590, 610 і 630 км з кінця квітня минулого року виведено десять груп апаратів. Їхнє угруповання тепер складається вже з 268 супутників. У 2023 році було запущено перші два тестові інтернет-супутники компанії - KuiperSat-1 і KuiperSat-2.
Повноцінне супутникове угруповання компанії Amazon до 2027-2028 рр. має складатися з 3276 космічних апаратів для забезпечення глобального широкосмугового інтернет-підключення.
Проєкт Amazon Leo/Kuiper є прямим конкурентом угруповання супутників системи Starlink компанії SpaceX, яка вже має на орбіті понад 10 тис. апаратів, здатних надавати інтернет-послуги в будь-якій точці Землі.
За даними компанії Amazon, загальна сума проєкту перевищує $10 млрд. Планують, що до середини 2026 року половина супутникового угруповання в межах проєкту вже перебуватиме на орбіті.
