20-й пакет санкцій ЄС блокує криптооперації з російськими сервісами

Європейський Союз ухвалив 20-й пакет санкцій проти РФ. Документ передбачає масштабне розширення обмежень у фінансовому секторі, включно з криптоіндустрією.

Пакет містить нові інструменти боротьби з обходом санкцій через треті країни та охоплює енергетичний, фінансовий і торговельний сектори.

Обмеження для криптовалют

ЄС вперше ввів фактично повну секторальну заборону на криптооперації, пов'язані з Росією. Зокрема, документ передбачає:

заборону будь-яких обмінів з російськими криптосервісами;

обмеження для децентралізованих платформ, які використовують для обходу санкцій;

заборону стейблкоїна RUBx, прив'язаного до рубля;

блокування цифрового рубля як потенційного інструменту обходу обмежень.

Окрім цього, під заборону потрапили платіжні посередники, які допомагають проводити транзакції через треті країни.

Інші фінансові санкції

Згідно з новими заходами, ЄС заборонив операторам із блоку здійснювати будь-яку діяльність із ще 20 російськими банками. Водночас передбачені вузькі винятки, зокрема для гуманітарних операцій. Загальна кількість російських банків, відключених від внутрішнього ринку ЄС, зросла до 70.

Окрім російських установ, ЄС запровадив обмеження проти чотирьох банків у Киргизстані, Лаосі та Азербайджані. За даними Ради ЄС, ці структури сприяли обходу санкцій або були пов'язані з російською Системою передачі фінансових повідомлень.

Пакет також включає заборону на транзакції з агентами в Росії та третіх країнах, які допомагають здійснювати міжнародні платежі в обхід обмежень.

Паралельно Рада ЄС виключила зі санкційного списку п'ять фінансових установ із третіх країн. Це рішення ухвалили після отримання зобов'язань про припинення діяльності, яка стала підставою для санкцій.

Додаткові обмеження

Серед інших заходів:

розширення списку «тіньового флоту» до 632 суден (додано 46 суден);

обмеження експорту товарів на суму понад €365 млн;

нові імпортні заборони на суму понад €530 млн.

Крім того, пакет передбачає 120 нових санкційних включень, серед яких 33 фізичні та 83 юридичні особи. Це означає замороження їхніх активів і заборону на надання їм фінансових або економічних ресурсів, а для фізичних осіб - також запровадження заборони на в'їзд до країн ЄС.

Окрім санкцій проти російських енергетичних компаній, військово-промислових підприємств РФ та їхніх ланцюгів постачання в третіх країнах, Євросоюз також запроваджує обмеження проти олігархів, осіб, причетних до викрадення українських дітей, пропагандистів, а також тих, хто відповідальний за розграбування культурної спадщини.