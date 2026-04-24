Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Європейський ринок LPG демонструє ознаки надлишку

Падіння котирувань скрапленого газу в Європі фактично зупинилося після новин про зрив переговорів Ірану й США. Упродовж тижня вартість великих партій пропану зменшилася лише на $11/т, до $639/т CIF ARA. Бутан на торгах 22 квітня здорожчав на $36/т до котирувань попереднього дня і торгувався на рівні $818/т CIF ARA. Тижневе зростання становило $21/т.

Водночас у регіоні формується надлишок ресурсу. Європейському ринку знадобилося лише півтора місяця, щоб перейти зі стану «де купити» до «кому продати». Дані аналітиків OPIS свідчать, що обсяги постачань скрапленого газу у північно-західну Європу в квітні перевищать березневі, досягнувши 597 тис. т, що є найвищим рівнем з листопада минулого року.

Середземноморський регіон також виглядає добре забезпеченим. Станом на 17 квітня, 465 тис. т уже було розвантажено й ще 236 тис. т продукту перебуває на шляху до портів призначення, це зіставно з обсягами попереднього місяця. Згідно з даними OPIS, у березні до Середземноморського регіону надійшло 704 тис. т газу, в січні й лютому обсяги становили 524 тис. т і 652 тис. т відповідно.


Ціни на польських терміналах за тиждень впали на $65-100, до $950-1 030/т на умовах FCA. З урахуванням доставлення до польсько-українського кордону вартість автообсягів зменшилися на $52-80/т, до $1 020-1 101/т. Утім, попри значне здешевшання, ціни поки не достатньо комфортні для покупців, вважають у компаніях.

«Продажі йдуть слабко, ринок чекає на рівновагу», - сказав польський трейдер.

«Попит стриманий, крім того, частина клієнтів поїхала у Гданськ, де зараз можна купити дешевше», - каже інший трейдер.

На півдні Польщі гуртові партії пропану пропонувалися за $980/т, тоді як у Гданську газ продається за $900-940/т FCA, це на $130-140/т менше порівняно з попереднім тижнем. Зі слів учасників ринку, Latvijas Propana Gaze планує отримати новий вантаж.

Судно Guadalupe Explorer (IMO 9926934) станом на 23 квітня перебувало на завантаженні на терміналі Marcus Hook і має прибути в Ригу 5-8 травня. Про умови продажу травневих партій наразі нічого не відомо, оскільки на ринку висока волатильність.

«На мій погляд, таке постачання зараз не дуже доцільне, попит на пропан у травні буде невисоким», - вважає один з покупців.

У квітні споживання пропану на європейському рину почало зменшуватися через потепління й проведення ремонтів на деяких нафтохімічних виробництвах.

Ціни на литовських ГНС за тиждень зменшилися на $5-10/т, до $870-895/т на FCA, або $979-997/т з урахуванням доставлення до польсько-українського кордону. ORLEN Lietuva на 27 квітня-3 травня знизив ціну для українських клієнтів на символічні $5/т, до $855/т.

Вартість залізничних партій суміші на польсько-українському кордоні за тиждень упала з $1 125-1 140/т до $960-1 100/т DAP Ізов/Ягодин. Широкий діапазон зумовлений наявністю старого дорогого ресурсу у постачальників. Утім, навіть ціна на рівні $960/т на кордоні не мала успіху.

Газ на півдні стрімко дешевшає на тлі надлишкової пропозиції на дунайських терміналах. Цього тижня Bulmarket двічі переглядав вартість автомобільних партій суміші - спочатку $975/т, а потім $950/т. Але, зі слів представника компанії, зацікавленості в таких пропозиціях немає. Упродовж тижня суміш на дунайському терміналі здешевшала на $100-130/т.

Автопартії єгипетського пропану з судна Gas Spanakopita, яке зафрахтував Vixon Gas, продаються натужно. За тиждень ціни зменшилися на $100-110/т, до $990/т FCA Галац.

З огляду на цінові рівні, які встановив Sonatrach на квітень, поточні пропозиції пропану й суміші у Галаці наразі для компаній збиткові. 

«Пропану на ринку забагато. Ми навіть продали два судна на Середземному морі, щоб не везти їх сюди», - сказав один з румунських трейдерів.

Співрозмовник очікує, що травнева ціна на пропан Sonatrach, ймовірно, впаде до $650/т, але бутан через прив'язку до нафти покаже менше зниження.

У Мангалії нових пропозицій пропану не було. Компанія Taki&Da зупинила продажі й наразі відвантажує старі замовлення.
За матеріалами: EnKorr
Ключові теги: ЄС
 

ТЕГИ

Курс НБУ на понеділок
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 44,0039
  0,0627
 0,14
EUR
 1
 51,5484
  0,1680
 0,33

Курс обміну валют на сьогодні, 09:39
  куп. uah % прод. uah %
USD 43,5835  0,02 0,05 44,1635  0,03 0,07
EUR 51,1146  0,08 0,16 51,7746  0,10 0,19

Міжбанківський ринок на сьогодні, 17:02
  куп. uah % прод. uah %
USD 44,0100  0,05 0,11 44,0600  0,07 0,16
EUR 51,5225  0,11 0,21 51,5722  0,13 0,26

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес