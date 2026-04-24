Європейський ринок LPG демонструє ознаки надлишку

Падіння котирувань скрапленого газу в Європі фактично зупинилося після новин про зрив переговорів Ірану й США. Упродовж тижня вартість великих партій пропану зменшилася лише на $11/т, до $639/т CIF ARA. Бутан на торгах 22 квітня здорожчав на $36/т до котирувань попереднього дня і торгувався на рівні $818/т CIF ARA. Тижневе зростання становило $21/т.

Водночас у регіоні формується надлишок ресурсу. Європейському ринку знадобилося лише півтора місяця, щоб перейти зі стану «де купити» до «кому продати». Дані аналітиків OPIS свідчать, що обсяги постачань скрапленого газу у північно-західну Європу в квітні перевищать березневі, досягнувши 597 тис. т, що є найвищим рівнем з листопада минулого року.

Середземноморський регіон також виглядає добре забезпеченим. Станом на 17 квітня, 465 тис. т уже було розвантажено й ще 236 тис. т продукту перебуває на шляху до портів призначення, це зіставно з обсягами попереднього місяця. Згідно з даними OPIS, у березні до Середземноморського регіону надійшло 704 тис. т газу, в січні й лютому обсяги становили 524 тис. т і 652 тис. т відповідно.





Ціни на польських терміналах за тиждень впали на $65-100, до $950-1 030/т на умовах FCA. З урахуванням доставлення до польсько-українського кордону вартість автообсягів зменшилися на $52-80/т, до $1 020-1 101/т. Утім, попри значне здешевшання, ціни поки не достатньо комфортні для покупців, вважають у компаніях.

«Продажі йдуть слабко, ринок чекає на рівновагу», - сказав польський трейдер.

«Попит стриманий, крім того, частина клієнтів поїхала у Гданськ, де зараз можна купити дешевше», - каже інший трейдер.

На півдні Польщі гуртові партії пропану пропонувалися за $980/т, тоді як у Гданську газ продається за $900-940/т FCA, це на $130-140/т менше порівняно з попереднім тижнем. Зі слів учасників ринку, Latvijas Propana Gaze планує отримати новий вантаж.

Судно Guadalupe Explorer (IMO 9926934) станом на 23 квітня перебувало на завантаженні на терміналі Marcus Hook і має прибути в Ригу 5-8 травня. Про умови продажу травневих партій наразі нічого не відомо, оскільки на ринку висока волатильність.

«На мій погляд, таке постачання зараз не дуже доцільне, попит на пропан у травні буде невисоким», - вважає один з покупців.

У квітні споживання пропану на європейському рину почало зменшуватися через потепління й проведення ремонтів на деяких нафтохімічних виробництвах.

Ціни на литовських ГНС за тиждень зменшилися на $5-10/т, до $870-895/т на FCA, або $979-997/т з урахуванням доставлення до польсько-українського кордону. ORLEN Lietuva на 27 квітня-3 травня знизив ціну для українських клієнтів на символічні $5/т, до $855/т.

Вартість залізничних партій суміші на польсько-українському кордоні за тиждень упала з $1 125-1 140/т до $960-1 100/т DAP Ізов/Ягодин. Широкий діапазон зумовлений наявністю старого дорогого ресурсу у постачальників. Утім, навіть ціна на рівні $960/т на кордоні не мала успіху.

Газ на півдні стрімко дешевшає на тлі надлишкової пропозиції на дунайських терміналах. Цього тижня Bulmarket двічі переглядав вартість автомобільних партій суміші - спочатку $975/т, а потім $950/т. Але, зі слів представника компанії, зацікавленості в таких пропозиціях немає. Упродовж тижня суміш на дунайському терміналі здешевшала на $100-130/т.

Автопартії єгипетського пропану з судна Gas Spanakopita, яке зафрахтував Vixon Gas, продаються натужно. За тиждень ціни зменшилися на $100-110/т, до $990/т FCA Галац.

З огляду на цінові рівні, які встановив Sonatrach на квітень, поточні пропозиції пропану й суміші у Галаці наразі для компаній збиткові.

«Пропану на ринку забагато. Ми навіть продали два судна на Середземному морі, щоб не везти їх сюди», - сказав один з румунських трейдерів.

Співрозмовник очікує, що травнева ціна на пропан Sonatrach, ймовірно, впаде до $650/т, але бутан через прив'язку до нафти покаже менше зниження.

У Мангалії нових пропозицій пропану не було. Компанія Taki&Da зупинила продажі й наразі відвантажує старі замовлення.