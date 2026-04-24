Пенсійна тема від Мерца спровокувала резонанс і суперечки в Німеччині

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц (Friedrich Merz) черговим необережним висловлюванням спровокував хвилю дискусій щодо пенсій. Це не перший скандал, коли його колегам по уряду доводиться вибачатися або пояснювати його слова - один з найвідоміших випадків стався в жовтні 2025 року, коли він назвав мігрантів "проблемою у вигляді німецьких міст". DW з'ясовувала, що ж саме Мерц сказав цього разу.

"Державне пенсійне страхування саме по собі буде, у кращому разі, лише базовою гарантією в старості. Його вже не вистачить для забезпечення рівня життя в довгостроковій перспективі", - заявив Мерц 20 квітня на ювілеї Німецької банківської асоціації.

За словами канцлера, крім пенсії громадяни повинні розраховувати на додаткові "елементи пенсійного забезпечення на основі накопичення капіталу - через підприємства та в приватному порядку - у значно більшому обсязі, ніж зараз".

Пенсії в Німеччині - болюча тема

Пенсійна система вже десятиліттями викликає дискусії у німецькій політиці. Ще за часів першого післявоєнного канцлера Конрада Аденауера (Konrad Adenauer) у Німеччині було ухвалено так званий пакт поколінь: громадяни, які працюють, зобов'язані віддавати частину своєї зарплати, щоб забезпечувати пенсіонерів. Але така система може працювати лише за умови високої народжуваності та відносно низької тривалості життя.

Тому описана схема більше не працює - зараз люди в Німеччині живуть дедалі довше, тож відповідно, також довше отримують гроші з державного фонду пенсійного страхування.

При цьому зростає кількість самих пенсіонерів, оскільки німецьке суспільство швидко старіє. Якщо у 1962 році на одного пенсіонера у ФРН припадало шестеро працівників, то у 2020-му - лише 1,8. І ця цифра продовжує знижуватися.

У результаті пенсійна система тривалий час підтримується величезними субсидіями з держбюджету. За підрахунками економістів інституту ifo, у 2026 році вони сягнуть колосальних 128 мільярдів євро, що становить приблизно чверть видаткової частини бюджету.

"Ляпас мільйонам людей" - як Мерц розбурхав пристрасті

І ось канцлер Фрідріх Мерц хоче скоротити цю статтю витрат. Щоправда, з ним погоджуються далеко не всі. Опозиційна Ліва партія та Зелені звинувачують главу уряду в підриві системи соціального забезпечення. Ліві вважають заяву Мерца "ляпасом мільйонам людей". У партії "Союз-90/Зелені" побоюються, що своєю політикою канцлер викликає у людей страх, що в старості вони взагалі не зможуть розраховувати на пенсії - заради яких працювали все життя.

Мерцу дорікнули й партнери по коаліції з Соціал-демократичної партії (СДПН). Там заявили, що, якщо канцлер захоче урізати державну пенсію до базового забезпечення, він зіткнеться з запеклим опором з їхнього боку.

Навіть у правлячому Християнсько-демократичному союзі (ХДС) є ті, хто різко відреагував. "Ми повинні перестати залякувати людей", - заявив євродепутат від ХДС Денніс Радтке (Dennis Radtke).

Мерца просто неправильно зрозуміли?

Прояснювати ситуацію після слів Мерца довелося федеральній міністерці праці Бербель Бас (Bärbel Bas). В інтерв'ю телеканалу ARD міністерка від СДПН заявила, що сама не зрозуміла формулювання про базову гарантію: "Пенсія - це ж не милостиня, а внески, до того ж, чималі".

Розмір пенсійного страхового внеску в Німеччині зараз становить 18,6 відсотків від зарплати. Пенсійний страховий внесок, як і інші обов'язкові соціальні відрахування, щомісяця вираховуються із заробітної плати. Половину суми сплачує працівник, іншу половину - роботодавець.

Бас зазначила, що ще раз особисто обговорила цю тему з Фрідріхом Мерцом. Її висновок: "Він не це мав на увазі". За її словами, заява канцлера створила враження, ніби державна пенсія поступово перетворюється на базову соціальну допомогу (Grundsicherung).

У чому ж різниця? З 1 січня 2026 року розмір стандартних виплат допомоги для осіб, які не перебувають у шлюбі та не мають дітей, становить 563 євро на місяць (плюс витрати на житло та опалення). Це мінімальні виплати в країні для забезпечення громадян. На них можуть розраховувати ті, хто отримував низьку зарплату, не працював значну частину життя або з якоїсь причини не сплачував пенсійні внески. Реальні пенсії - вищі.

Які в Німеччині пенсії?

У 2023 році середня пенсія у чоловіків у Німеччині становила 1400 євро, а у жінок - приблизно 940 євро. Такого висновку дійшли автори дослідження, проведеного Загальнонімецьким об'єднанням страхових компаній (Gesamtverband der Deutschen Versicherungswirtschaft, GDV) та Інститутом економічних досліджень Prognos.

Влітку 2024 року федеральний уряд на запит партії "Союз Сари Ваґенкнехт" (BSW) повідомив, що у 2023 році середня пенсія в Німеччині становила 1604 євро на місяць. Однак запит стосувався лише середньої суми виплат пенсіонерам, які мають не менше 45 років страхового стажу.

Пенсії ніхто не скасовує, але зміни будуть

Хоча канцлер пообіцяв зміни в системі соціального страхування, жодних масових скорочень поточних пенсій не планується. Навпаки: за допомогою пенсійного пакету правляча коаліція у складі блоку ХДС/ХСС та СДПН змогла досягти угоди про збереження до 2031 року розміру пенсії не нижче 48% від середньої зарплати - за умови сплати внесків до пенсійного фонду протягом 45 років. Таким чином влада розраховує підтримати поточний рівень пенсій у країні.

Проте міністерка праці визнала, що пенсійна реформа необхідна. Вона пояснила, що система пенсійного забезпечення в Німеччині спирається на три стовпи: окрім державної пенсії, це також приватне та корпоративне пенсійне забезпечення (про яке й говорив Мерц). Бербель Бас повідомила, що спільно з канцлером доручила урядовій комісії з пенсій розробити нову модель пенсії, в якій будуть задіяні всі три стовпи.

Економічна рада при ХДС, що входить до правлячої коаліції, закликала продовжити підвищення в Німеччині пенсійного віку вище теперішніх 67 років. Але соціал-демократи виступають проти підвищення.

Пенсійна комісія при уряді ФРН вже обговорює реформу, яка має поставити систему на міцну основу в довгостроковій перспективі. Вона планує представити свої рекомендації влітку.