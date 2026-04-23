Високі ціни на нафту змушують ЄС прискорити перехід на чисту енергію

Європейська комісія у середу, 22 квітня, представила стратегію AccelerateEU, спрямовану на подолання наслідків енергетичної кризи, викликаної перекриттям Ормузької протоки.

"Вдруге менше ніж за п'ять років європейці розплачуються за залежність Європи від імпортованих викопних енергоносіїв. Від початку ескалації конфлікту на Близькому Сході ЄС витратив додаткові 24 млрд євро на імпорт енергії через зростання цін - не отримавши при цьому жодного додаткового обсягу енергоресурсів", - йдеться в заяві президентки ЄК Урсули фон дер Ляєн.

AccelerateEU поєднує як короткострокові, так і структурні заходи, спрямовані на прискорення енергетичного переходу в Європі.

План передбачає посилення координації на рівні Євросоюзу для подолання нагальних проблем, таких як дефіцит авіаційного пального і дизелю.

Планується впровадити адресні заходи для пом'якшення цінових стрибків, такі як енергетичні ваучери, соціальні тарифи й заборона на відключення електроенергії для найвразливіших верств населення.

До літа Єврокомісія представить план дій з "амбітними цілями та заходами" для усунення бар'єрів на шляху електрифікації промисловості, транспорту й будівель. Він передбачатиме прискорення темпів встановлення теплових насосів, розвиток сонячної та вітрової енергетики, використання ядерної енергії та біометану.

Планується активізувати розвиток енергомереж, зокрема для усунення вузьких місць у транскордонній інфраструктурі, і збільшення потужностей для зберігання енергії до 200 ГВт до 2030 року.

Для фінансування енергопереходу планується мобілізувати як державні, так і приватні кошти, зокрема Фонд відновлення та стійкості (RRF) розміром 219 млрд євро. Також буде організовано саміт з інвестицій у чисту енергетику для залучення приватного сектора.

AccelerateEU розроблений на вимогу лідерів ЄС, висловлену на Європейській раді 19 березня. Запропоновані заходи обговорюватимуться лідерами ЄС на неформальному засіданні Європейської ради на Кіпрі 23-24 квітня.