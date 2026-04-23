Німеччина планує збільшити чисельність військ на 40% і взяти на себе більше відповідальності в НАТО — ЗМІ

Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус оприлюднив військову стратегію, згідно з якою чисельність німецьких військ має зрости до 260 тис. осіб, а з урахуванням військовослужбовців мобілізаційного резерву становити 460 тис., повідомляє в середу Spiegel.

Наразі чисельність німецьких збройних сил досягає приблизно 185 тис. осіб.

Основною метою стратегії Пісторіус назвав протидію загрозам з боку Росії.

"Росія створює умови для військового нападу на країни НАТО", - наводить Spiegel твердження з документа, де викладено деталі стратегії.

Крім того, як передає видання Financial Times, у документі йдеться про те, що Німеччина має брати на себе більше відповідальності в рамках НАТО. Також німецькі військові планувальники наголошують на необхідності заповнити найсуттєвіші прогалини в обороноздатності Європи, включно з нестачею засобів розвідки і спостереження, а також високоточної зброї великої дальності.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

