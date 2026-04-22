Financial Times: блокування Ормузу може підняти ціни на продовольство по всьому світу
12:57 22.04.2026 |
Світові загрожує масштабний продовольчий шок через перебої в судноплавстві Ормузькою протокою. Блокада енергетичних потоків уже спровокувала дефіцит добрив та логістичний колапс.
Через Ормузьку протоку проходить п'ята частина експорту нафти та газу, але є й інший критичний фактор - цей шлях забезпечує третину морської торгівлі добривами. Без них сільське господарство приречене на падіння врожайності.
Керівник відділу зрідженого природного газу компанії Vitol Пабло Галанте Ескобар на саміті в Лозанні заявив:
"Ми живемо в борг. Це не є сталим рішенням, інакше енергетична криза перетвориться на продовольчу кризу".
За словами експерта, з моменту ударів США та Ізраїлю по Ірану попит на газ з боку промисловості впав на 40%. Найсильніше постраждали саме заводи з виробництва аміаку. Якщо добрив не буде, ціни на продукти в наступних сезонах стануть неконтрольованими.
Колапс у каналах та дорога логістика
Оскільки Іран закрив протоку, а США встановили блокаду, то це спричинило ланцюгову реакцію. Азійські покупці кинулися купувати нафту в США.
Тепер Панамський канал перевантажений: танкери з нафтою викуповують усі черги. Судна стоять у довжелезних чергах до 40 днів. Доставлення зерна на деяких маршрутах подорожчала на 50-60%.
Керівник відділу аналізу Clarksons Луїза Фолліс зазначає, що нафтові гіганти платять мільйони доларів, аби пройти без черги. Фермери не можуть собі цього дозволити.
Ринок недооцінює масштаб катастрофи
Трейдери попереджають, що найгірше попереду. Ринки досі сподіваються на короткий конфлікт, але це помилка. Навіть ще шість місяців такої блокади зіпсують врожайний цикл 2027 року.
"Ринок не врахував триваліші перебої. Ніхто до них не готовий", - сказав головний директор з управління ризиками Louis Dreyfus Віджай Чакраварті.
Крім газу, виникла проблема із сіркою, а це критична сировина для добрив. Тепер її забирають металурги для виплавки міді, а більшість виробників харчових продуктів опинилися в "кінці черги".
Існує ще один ризик - паніка урядів. Якщо країни почнуть масово накопичувати резерви через страх дефіциту, то ціни злетять миттєво. Найбільше постраждають держави, які повністю залежать від імпорту їжі.
ТОП-НОВИНИ
|Україна відновила транзит через «Дружбу» та сподівається на кредит Євросоюзу
|Кабмін визначив відповідального за будівництво критичної інфраструктури
|ЄС розраховує надати Україні перші кошти з 90 млрд позики наприкінці травня чи максимум на початку червня 2026 року
|Володимир Зеленський підписав закон про «промисловий безвіз» з Європейським Союзом
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|Що означає статус “значимої фінансової компанії” і чому «ШвидкоГроші» у цьому списку
У РУБРИЦІ
|Поколінню після 2008-го заборонять курити: нові правила у Великій Британії
|Казахстан визнав зупинку постачання нафти до Німеччини, назвавши причину — удари
|ЄС одночасно погодив €90 млрд позики для України та 20-й пакет санкцій проти РФ
|Financial Times: блокування Ормузу може підняти ціни на продовольство по всьому світу
|ЄС запровадить санкції проти Ірану за блокування Ормузької протоки
|США витратили близько половини запасів ракет до Patriot у війні проти Ірану — CSIS
Бізнес
|Технологічна безпека: США знову заблокували продаж Lumileds Китаю
|NVIDIA заявила про трикратне прискорення трасування шляху завдяки ReSTIR PT Enhanced
|Apple готується до зміни лідера: новим очільником стане Джон Тернус
|Продажі нових авто у світі зростають: топ-5 найбільших ринків
|Ринок приватних космічних запусків набирає обертів: Blue Origin уперше повторно використала ракету New Glenn
|Чіпова незалежність Ілон Маска: проєкт Terafab переходить до практичної реалізації
|Дефіцит DRAM триватиме до 2027 року: виробники покриють лише 60% попиту