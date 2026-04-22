ЄЦБ інтегрує штучний інтелект у систему прогнозування інфляції

Європейський центральний банк (ЄЦБ) інтегрував інструменти штучного інтелекту (ШІ) у процес аналізу інфляції, намагаючись адаптуватися до зростаючої економічної та політичної невизначеності. Новий підхід дозволяє не лише прогнозувати базовий сценарій, але й оцінювати ризики відхилення інфляції в режимі реального часу.

У регуляторі підкреслюють складність сучасного середовища:

«В умовах зростаючої економічної та політичної невизначеності ціни можуть змінюватися швидше і більш різко».

Традиційно монетарна політика орієнтується на базовий прогноз інфляції, однак дедалі більшого значення набуває оцінка ризиків - наскільки фактичні показники можуть відхилитися від очікувань.

Як працює модель ШІ і чому вона важлива

ЄЦБ використовує модель машинного навчання на базі лісу з квантильною регресією (QRF), яка виконує одразу дві функції:

формує прогноз інфляції;

оцінює ризики відхилення від базового сценарію.

На відміну від класичних моделей, новий підхід враховує значно більше економічних показників, здатний виявляти складні та нелінійні залежності та аналізує динаміку в режимі реального часу

У ЄЦБ зазначають:

«Моделі машинного навчання здатні виявляти дуже складні закономірності в даних, які традиційні економічні моделі часто ігнорують».

Особливо ефективною система виявилася після пандемії, коли сигнали від економічних індикаторів стали суперечливими:

Практичні результати та роль для інвесторів

Модель уже інтегрована у процес підготовки рішень з монетарної політики з кінця 2022 року. У 2025 році вона показала здатність точно визначати ризики - зокрема, передбачила перевищення фактичної інфляції над прогнозами на 20 базисних пунктів у окремих кварталах.

Крім прогнозування, система допомагає визначати ключові драйвери інфляції. Наприклад, зростання зарплат, очікування цін та вартість імпорту.

У ЄЦБ наголошують, що нові інструменти мають ширше значення:

«Ці нові інструменти відіграватимуть дедалі більшу роль у прогнозуванні, моніторингу економічних тенденцій і ухваленні рішень монетарної політики».

Для інвесторів це означає:

швидшу реакцію регуляторів на інфляційні ризики;

підвищення точності макроекономічних прогнозів;

зростання ролі ШІ в управлінні фінансовими ринками.

Попри активне впровадження ШІ, у світі зростає занепокоєння щодо його впливу. Дослідження MIT і Berkeley описало феномен «спіралі ілюзій», коли чат-боти можуть підсилювати хибні переконання навіть у раціональних користувачів: