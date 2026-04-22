ЄЦБ інтегрує штучний інтелект у систему прогнозування інфляції
08:55 22.04.2026 |
Європейський центральний банк (ЄЦБ) інтегрував інструменти штучного інтелекту (ШІ) у процес аналізу інфляції, намагаючись адаптуватися до зростаючої економічної та політичної невизначеності. Новий підхід дозволяє не лише прогнозувати базовий сценарій, але й оцінювати ризики відхилення інфляції в режимі реального часу.
У регуляторі підкреслюють складність сучасного середовища:
«В умовах зростаючої економічної та політичної невизначеності ціни можуть змінюватися швидше і більш різко».
Традиційно монетарна політика орієнтується на базовий прогноз інфляції, однак дедалі більшого значення набуває оцінка ризиків - наскільки фактичні показники можуть відхилитися від очікувань.
Як працює модель ШІ і чому вона важлива
ЄЦБ використовує модель машинного навчання на базі лісу з квантильною регресією (QRF), яка виконує одразу дві функції:
На відміну від класичних моделей, новий підхід враховує значно більше економічних показників, здатний виявляти складні та нелінійні залежності та аналізує динаміку в режимі реального часу
У ЄЦБ зазначають:
«Моделі машинного навчання здатні виявляти дуже складні закономірності в даних, які традиційні економічні моделі часто ігнорують».
Особливо ефективною система виявилася після пандемії, коли сигнали від економічних індикаторів стали суперечливими:
Практичні результати та роль для інвесторів
Модель уже інтегрована у процес підготовки рішень з монетарної політики з кінця 2022 року. У 2025 році вона показала здатність точно визначати ризики - зокрема, передбачила перевищення фактичної інфляції над прогнозами на 20 базисних пунктів у окремих кварталах.
Крім прогнозування, система допомагає визначати ключові драйвери інфляції. Наприклад, зростання зарплат, очікування цін та вартість імпорту.
У ЄЦБ наголошують, що нові інструменти мають ширше значення:
«Ці нові інструменти відіграватимуть дедалі більшу роль у прогнозуванні, моніторингу економічних тенденцій і ухваленні рішень монетарної політики».
Для інвесторів це означає:
Попри активне впровадження ШІ, у світі зростає занепокоєння щодо його впливу. Дослідження MIT і Berkeley описало феномен «спіралі ілюзій», коли чат-боти можуть підсилювати хибні переконання навіть у раціональних користувачів:
Україна відновила транзит через «Дружбу» та сподівається на кредит Євросоюзу
Кабмін визначив відповідального за будівництво критичної інфраструктури
ЄС розраховує надати Україні перші кошти з 90 млрд позики наприкінці травня чи максимум на початку червня 2026 року
Володимир Зеленський підписав закон про «промисловий безвіз» з Європейським Союзом
Що означає статус "значимої фінансової компанії" і чому «ШвидкоГроші» у цьому списку
Поколінню після 2008-го заборонять курити: нові правила у Великій Британії
Казахстан визнав зупинку постачання нафти до Німеччини, назвавши причину — удари
ЄС одночасно погодив €90 млрд позики для України та 20-й пакет санкцій проти РФ
Financial Times: блокування Ормузу може підняти ціни на продовольство по всьому світу
ЄС запровадить санкції проти Ірану за блокування Ормузької протоки
США витратили близько половини запасів ракет до Patriot у війні проти Ірану — CSIS
Технологічна безпека: США знову заблокували продаж Lumileds Китаю
NVIDIA заявила про трикратне прискорення трасування шляху завдяки ReSTIR PT Enhanced
Apple готується до зміни лідера: новим очільником стане Джон Тернус
Продажі нових авто у світі зростають: топ-5 найбільших ринків
Ринок приватних космічних запусків набирає обертів: Blue Origin уперше повторно використала ракету New Glenn
Чіпова незалежність Ілон Маска: проєкт Terafab переходить до практичної реалізації
Дефіцит DRAM триватиме до 2027 року: виробники покриють лише 60% попиту