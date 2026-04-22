ЄЦБ інтегрує штучний інтелект у систему прогнозування інфляції

Європейський центральний банк (ЄЦБ) інтегрував інструменти штучного інтелекту (ШІ) у процес аналізу інфляції, намагаючись адаптуватися до зростаючої економічної та політичної невизначеності. Новий підхід дозволяє не лише прогнозувати базовий сценарій, але й оцінювати ризики відхилення інфляції в режимі реального часу.

У регуляторі підкреслюють складність сучасного середовища: 

«В умовах зростаючої економічної та політичної невизначеності ціни можуть змінюватися швидше і більш різко».

Традиційно монетарна політика орієнтується на базовий прогноз інфляції, однак дедалі більшого значення набуває оцінка ризиків - наскільки фактичні показники можуть відхилитися від очікувань.

Як працює модель ШІ і чому вона важлива

ЄЦБ використовує модель машинного навчання на базі лісу з квантильною регресією (QRF), яка виконує одразу дві функції:

  • формує прогноз інфляції;
  • оцінює ризики відхилення від базового сценарію.

    • На відміну від класичних моделей, новий підхід враховує значно більше економічних показників, здатний виявляти складні та нелінійні залежності та аналізує динаміку в режимі реального часу

    У ЄЦБ зазначають:

    «Моделі машинного навчання здатні виявляти дуже складні закономірності в даних, які традиційні економічні моделі часто ігнорують».

    Особливо ефективною система виявилася після пандемії, коли сигнали від економічних індикаторів стали суперечливими:


    Практичні результати та роль для інвесторів

    Модель уже інтегрована у процес підготовки рішень з монетарної політики з кінця 2022 року. У 2025 році вона показала здатність точно визначати ризики - зокрема, передбачила перевищення фактичної інфляції над прогнозами на 20 базисних пунктів у окремих кварталах.

    Крім прогнозування, система допомагає визначати ключові драйвери інфляції. Наприклад, зростання зарплат, очікування цін та вартість імпорту.

    У ЄЦБ наголошують, що нові інструменти мають ширше значення:

    «Ці нові інструменти відіграватимуть дедалі більшу роль у прогнозуванні, моніторингу економічних тенденцій і ухваленні рішень монетарної політики».

    Для інвесторів це означає:

  • швидшу реакцію регуляторів на інфляційні ризики;
  • підвищення точності макроекономічних прогнозів;
  • зростання ролі ШІ в управлінні фінансовими ринками.

    • Попри активне впровадження ШІ, у світі зростає занепокоєння щодо його впливу. Дослідження MIT і Berkeley описало феномен «спіралі ілюзій», коли чат-боти можуть підсилювати хибні переконання навіть у раціональних користувачів:
    За матеріалами: incrypted.com
    Ключові теги: ЄС
     

