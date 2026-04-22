Фінансові новини
- |
22.04.26
- |
- 17:03
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
На тлі енергокризи ЄС розглядає відновлення спільних закупівель газу
08:03 22.04.2026 |
Європейська комісія має намір відновити спільні закупівлі газу країнами-членами в рамках боротьби зі стрімким зростанням цін на енергоресурси, спричиненим війною в Ірані.
Про це, як пише "Європейська правда", йдеться у пропозиціях Єврокомісії, з якими ознайомилося Politico.
Зазначається, що це один із запропонованих Брюсселем заходів, які розглядає виконавча влада ЄС, щоб допомогти захистити країни від зростання цін через перспективу енергетичної кризи.
Водночас таке рішення ризикує спровокувати негативну реакцію з боку промисловості, яка давно сумнівається в ефективності скоординованих закупівель палива.
ЄС вперше запровадив так зване агрегування попиту у 2023 році, заохочуючи покупців з ЄС об'єднуватися на спільному майданчику AggregateEU для координації попиту та його узгодження з іноземними пропозиціями. Це дозволило укладати як двосторонні, так і спільні угоди із закупівлі газу.
Єврокомісія прагне розширити ці інструменти, щоб сприяти скоординованій роботі ЄС з постачальниками нафти та газу і країнами-партнерами зі схожими профілями імпорту енергії, йдеться у пропозиціях, які мають бути оприлюднені цього тижня.
Це означає, що нова платформа також посилить координацію щодо закупівель нафти на тлі зростаючого занепокоєння щодо поставок авіаційного палива.
22 квітня Європейська комісія має опублікувати пакет заходів для компенсації стрімкого зростання цін на енергоносії. За даними Reuters, проєкт планів передбачає зниження податків на електроенергію та розширення використання чистих технологій.
Крім того, Європейський Союз має намір застерегти держави-члени від поспішного виходу з ядерної енергетики та передчасного закриття атомних електростанцій на тлі енергетичної кризи.
За даними від джерел, у Брюсселі також закликають уряди країн-членів ЄС утриматися від надмірної державної підтримки в умовах стрімкого зростання цін на енергоносії, попереджаючи, що шок, спричинений війною в Ірані, може перерости у фінансову кризу.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
Бізнес
