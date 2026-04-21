Фінансові новини
- |
- 21.04.26
- |
- 21:21
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
З 1 травня РФ може перекрити транзит нафти до Німеччини через «Дружбу» — Reuters
16:11 21.04.2026 |
Росія планує припинити транзит нафти з Казахстану до Німеччини через нафтопровід "Дружба" вже з 1 травня.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це пише Reuters.
За даними агентства, оновлені графіки експорту вже направлені до Німеччини та Казахстану. Йдеться про постачання казахстанської нафти північною гілкою трубопроводу, яка проходить через територію Польщі.
Ключовим отримувачем цієї сировини є нафтопереробний завод PCK у місті Шведт - один із найбільших у Німеччині. Підприємство перейшло на казахстанську нафту після відмови Берліна від імпорту російської сировини у 2022 році.
Обсяги транзиту останнім часом зростали - за підсумками 2025 року вони сягнули 2,146 млн тонн, що на 44% більше порівняно з попереднім роком.
Рішення Росії відбувається на тлі напружених відносин із Німеччиною, зокрема після передачі у 2022 році німецьких активів "Роснефті" під державний контроль. Крім того, стабільність постачань неодноразово порушувалася через атаки безпілотників на інфраструктуру трубопроводу на території РФ.
|
|
ТЕГИ
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
