Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

З 1 травня РФ може перекрити транзит нафти до Німеччини через «Дружбу» — Reuters

Росія планує припинити транзит нафти з Казахстану до Німеччини через нафтопровід "Дружба" вже з 1 травня.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це пише Reuters.

За даними агентства, оновлені графіки експорту вже направлені до Німеччини та Казахстану. Йдеться про постачання казахстанської нафти північною гілкою трубопроводу, яка проходить через територію Польщі.

Ключовим отримувачем цієї сировини є нафтопереробний завод PCK у місті Шведт - один із найбільших у Німеччині. Підприємство перейшло на казахстанську нафту після відмови Берліна від імпорту російської сировини у 2022 році.

Обсяги транзиту останнім часом зростали - за підсумками 2025 року вони сягнули 2,146 млн тонн, що на 44% більше порівняно з попереднім роком.

Рішення Росії відбувається на тлі напружених відносин із Німеччиною, зокрема після передачі у 2022 році німецьких активів "Роснефті" під державний контроль. Крім того, стабільність постачань неодноразово порушувалася через атаки безпілотників на інфраструктуру трубопроводу на території РФ. 
За матеріалами: БізнесЦензор
 

Курс НБУ на завтра
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 44,1160
  0,0156
 0,04
EUR
 1
 51,9113
  0,0184
 0,04

Курс обміну валют на сьогодні, 09:40
  куп. uah % прод. uah %
USD 43,7992  0,14 0,33 44,4027  0,12 0,26
EUR 51,6000  0,14 0,28 52,3700  0,12 0,22

Міжбанківський ринок на сьогодні, 17:02
  куп. uah % прод. uah %
USD 43,9000  0,29 0,66 43,9300  0,29 0,66
EUR 51,6783  0,37 0,72 51,6836  0,39 0,75

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес