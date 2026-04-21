З 1 травня РФ може перекрити транзит нафти до Німеччини через «Дружбу» — Reuters

Росія планує припинити транзит нафти з Казахстану до Німеччини через нафтопровід "Дружба" вже з 1 травня.

За даними агентства, оновлені графіки експорту вже направлені до Німеччини та Казахстану. Йдеться про постачання казахстанської нафти північною гілкою трубопроводу, яка проходить через територію Польщі.

Ключовим отримувачем цієї сировини є нафтопереробний завод PCK у місті Шведт - один із найбільших у Німеччині. Підприємство перейшло на казахстанську нафту після відмови Берліна від імпорту російської сировини у 2022 році.

Обсяги транзиту останнім часом зростали - за підсумками 2025 року вони сягнули 2,146 млн тонн, що на 44% більше порівняно з попереднім роком.

Рішення Росії відбувається на тлі напружених відносин із Німеччиною, зокрема після передачі у 2022 році німецьких активів "Роснефті" під державний контроль. Крім того, стабільність постачань неодноразово порушувалася через атаки безпілотників на інфраструктуру трубопроводу на території РФ.