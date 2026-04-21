Судна біля Ормузу отримують шахрайські повідомлення з вимогою платежів у Bitcoin
15:33 21.04.2026
Компанії, чиї судна застрягли на захід від Ормузької протоки, почали отримували шахрайські повідомлення з обіцянкою безпечного проходу через цей водний шлях в обмін на криптовалюту.
Про це попередила грецька компанія з управління морськими ризиками MARISKS, пише Reuters.
США зберігають блокаду іранських портів, тоді як Іран то знімає, то знову запроваджує блокаду Ормузької протоки, через яку до початку війни на Близькому Сході проходила приблизно п'ята частина світових поставок нафти та скрапленого природного газу.
На тлі переговорів про припинення вогню Тегеран, який контролює цей вузький морський коридор, запропонував стягувати плату із суден за безпечний прохід.
У понеділок MARISKS випустила попередження для судновласників, у якому зазначила, що невідомі особи, які видають себе за представників іранської влади, надіслали деяким судноплавним компаніям повідомлення з вимогою сплатити транзитний збір у криптовалюті - Bitcoin або Tether - за "дозвіл".
"Ці конкретні повідомлення є шахрайством", - заявила компанія, додавши, що їх не надсилала іранська влада
