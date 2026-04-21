Макрон очікує на прогрес щодо кредиту ЄС в EUR90 млрд для України після зміни уряду в Угорщині – ЗМІ
10:33 21.04.2026 |
Президент Франції Еммануель Макрон висловив сподівання, що формування нового уряду в Угорщині сприятиме просуванню питання про надання Україні кредиту Європейського Союзу в розмірі EUR90 млрд, повідомляє угорський портал 24.hu.
"Ми можемо бути оптимістичними щодо прогресу, якого буде досягнуто у питанні надання Україні кредиту в розмірі 90 мільярдів євро... Це є дуже позитивним для України, а також для нас і нашого авторитету", - заявив Макрон у понеділок під час пресконференції з прем'єр-міністром Польщі Дональдом Туском.
Він також зазначив, що формування нового уряду в Угорщині може означати початок нової ери не лише для країни, а й для всієї Європи.
