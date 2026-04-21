Через безпекові ризики Японія розпочинає масштабний експорт летальної зброї
08:14 21.04.2026 |
Японія офіційно дозволила продаж летальної зброї власного виробництва іншим країнам. Цей крок фактично ставить крапку в епосі повоєнного пацифізму, який тривав понад вісім десятиліть.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на видання The New York Times.
Прем'єрка країни Санае Такаїчі на засіданні кабінету міністрів у Токіо остаточно скасувала давні обмеження на експорт зброї. Країна вже уклала рекордну угоду з Австралією на постачання військових кораблів сумою 6,5 мільярда доларів.
Очільниця уряду пояснила, що середовище безпеки стало занадто складним.
"Жодна країна зараз не може самостійно захистити свій мир і безпеку", - заявила Такаїчі.
Токіо більше не покладається на США
Головний партнер Токіо - Вашингтон - стає непередбачуваним. Адміністрація Дональда Трампа нещодавно вивела частину військових активів з Азії. Це викликало шок у японському уряді. Тепер країна прагне показати Китаю, Росії та КНДР, що демократії Тихого океану мають власний ланцюг постачання зброї.
Експерти називають це моментом істини. Професор Університету Кейо Мічіто Цуруока висловився так:
"Ідея про те, що США будуть відстоювати світовий порядок, виявилася своєрідною ілюзією, і це дуже незручна реальність. Зараз Японія поспішає знайти життєздатні альтернативи для власної безпеки та оборони".
Фрегати для Філіппін та підводні човни для Індонезії
Нові правила розв'язують руки японському оборонному бізнесу. Тепер компанії можуть продавати летальне озброєння безпосередньо 17 країнам.
Що саме Японія планує постачати:
Проте певні обмеження залишаються. Японія досі забороняє передачу зброї країнам, де тривають активні бойові дії. Виняток можливий лише у випадку, якщо під загрозою опиниться національна безпека самої Японії.
Такаїчі запевняє, що країна не стає агресором. Вона стверджує: "Немає абсолютно жодних змін у нашій відданості дотриманню шляху та фундаментальних принципів, яких ми дотримуємося як мирна нація понад 80 років після війни".
Реакція Китаю та роль НАТО
У Пекіні вже звинуватили Токіо у відродженні мілітаризму часів Другої світової війни. Напруженість зростає фізично: минулої п'ятниці японський корабель пройшов через Тайванську протоку. У відповідь Китай відправив судна до префектури Кагосіма.
На цьому тлі НАТО демонструє солідарність з Токіо. Представниця Норвегії при Альянсі Аніта Нергаард назвала рішення Японії "дійсно цінним для всієї Європи".
Що ще відомо на тему зброї Японії
Токіо вже активно співпрацює з Києвом на ниві розробки сучасних дронів. Перші безпілотники-перехоплювачі Terra A1 вже полюють на іранські "Шахеди". Це дрон виробництва української компанії, в яку інвестували японці.
Також на досвіді війни в Україні Японія розробила власний тренувальний БПЛА. Він коштує всього 450 доларів і дозволяє операторам вільно тренуватись не боячись розбити дорогу техніку.
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Україна адаптувалася до війни без США — аналіз The Atlantic
|Україна відтермінувала держборг до 2030 року
|ЄС інвестує у ВПК України: перший військовий транш €90 млрд — на вітчизняні дрони
|Федоров: за підсумками «Рамштайну» Україна отримає $4 млрд на ППО та $1,5+ млрд на дрони
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|Що означає статус “значимої фінансової компанії” і чому «ШвидкоГроші» у цьому списку
У РУБРИЦІ
|Зеленський: Віткоффу і Кушнеру візит до Києва важливіший, ніж Україні
|США завершили випробування бюджетної крилатої ракети для потреб України
|Через безпекові ризики Японія розпочинає масштабний експорт летальної зброї
|Вето Угорщини щодо EUR90 млрд кредиту ЄС Україні може бути знято цього тижня
|FT: Франція і Німеччина вивчають ідею символічного членства України в ЄС
|Україна адаптувалася до війни без США — аналіз The Atlantic
|YouTube змінює підхід: користувачі отримали можливість повністю відключати Shorts
|Крок до автономних машин: нова модель Google Gemini розширює можливості роботів
|У BBVA заявили, що штучний інтелект фундаментально змінює фінансову галузь
|Розробники біткоїна обговорюють замороження $74 млрд активів Сатоші Накамото через ризики квантових атак
У криптоіндустрії набирає обертів дискусія щодо майбутнього безпеки біткоїна на тлі розвитку квантових обчислень. Група розробників на чолі з Джеймсоном Лоппом опублікувала пропозицію BIP-361, яка передбачає поетапне заморожування монет, що залишаються вразливими до квантових атак - включно з потенційними активами Сатоші Накамото у $74 млрд.
|Booking.com підтвердив інцидент із витоком особистих даних користувачів
|BlackRock: інвестори змінюють підхід до ШІ, ринок акцій перебалансовується
|Попит на гібридні автомобілі в Україні стрімко зростає: топ моделей у березні