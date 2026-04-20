Геополітичний удар по енергетиці: війна з Іраном призвела до втрат нафти на $50 млрд

Світ втратив понад 50 мільярдів доларів вартості сирої нафти, яка не була видобута відтоді, як майже 50 днів тому почалася війна з Іраном, і наслідки цієї кризи відчуватимуться ще місяцями, а то й роками.

Про це свідчать розрахунки Reuters.

Відтоді, як наприкінці лютого почалася криза, з глобального ринку вибули понад 500 мільйонів барелів сирої нафти й конденсату, свідчать дані Kpler. Це найбільший збій енергетичних поставок у сучасній історії.

Інакше кажучи, 500 мільйонів барелів нафти, втрачених для ринку, еквівалентні скороченню світового авіаційного попиту на 10 тижнів, повній відсутності дорожнього руху будь-якого транспорту у світі протягом 11 днів або п'яти дням без нафти для всієї світової економіки.

За оцінками Reuters, це також дорівнює майже місячному попиту на нафту у США або більш ніж місячному обсягу нафти для всієї Європи.

Це приблизно шість років споживання пального американськими військовими, якщо виходити з річного використання на рівні близько 80 мільйонів барелів у 2021 фінансовому році.

Цього обсягу вистачило б, щоб забезпечувати пальним міжнародну морську індустрію приблизно чотири місяці.

Арабські країни Перської затоки втратили в березні близько 8 мільйонів барелів на добу видобутку сирої нафти, що майже дорівнює сукупному видобутку Exxon Mobil і Chevron, двох найбільших нафтових компаній світу.

Експорт авіаційного пального із Саудівської Аравії, Катару, Об'єднаних Арабських Еміратів, Кувейту, Бахрейну та Оману скоротився з приблизно 19,6 мільйона барелів у лютому до лише 4,1 мільйона барелів за березень і квітень разом, свідчать дані Kpler.

За оцінками Reuters, цього втраченого обсягу вистачило б приблизно на 20 тисяч рейсів туди й назад між аеропортом Джона Кеннеді в Нью-Йорку та лондонським Гітроу.

Оскільки від початку конфлікту ціни на нафту в середньому трималися біля 100 доларів за барель, ці втрачені обсяги означають приблизно 50 мільярдів доларів недоотриманих доходів, сказав старший аналітик Kpler Йоганнес Раубаль.

Це дорівнює скороченню річного валового внутрішнього продукту Німеччини на 1% або приблизно всьому ВВП таких менших країн, як Латвія чи Естонія.

За матеріалами: Економічна правда
 

