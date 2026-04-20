"Єдиний спосіб робити свою роботу добре — це любити її. Якщо ти ще не знайшов свою улюблену справу, продовжуй шукати"
Стів Джобс
Іран відкликав дозвіл на комерційний транзит через Ормузьку протоку
12:40 20.04.2026 |
Влада Ірану в суботу відновила суворий контроль над пересуванням суден в Ормузькій протоці, повідомив генштаб іранської армії.
"Зважаючи на тривалі акти піратства і морської блокади з боку США, Іран відкликає угоду, яка дозволяла обмежений комерційний транзит через Ормузьку протоку. Тепер цей водний шлях знову перебуває під суворим контролем іранських збройних сил", - йдеться в повідомленні Генштабу.
Раніше в суботу голова парламенту Ірану Мохаммад Багер Галібаф попередив, що Ормузьку протоку буде закрито, якщо США продовжать блокувати іранські порти.
"У разі продовження блокади Ормузька протока не залишатиметься відкритою", - написав він у соцмережі Х.
Своєю чергою американський президент Дональд Трамп заявив у суботу, що Ірану не слід шантажувати США погрозами нової блокади Ормузької протоки.
"Влада Ірану хотіла знову перекрити Ормузьку протоку, але вони знають, що, як це і відбувалося протягом багатьох років, вони не можуть шантажувати нас", - сказав Трамп у Білому домі.
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Іран відкликав дозвіл на комерційний транзит через Ормузьку протоку
У криптоіндустрії набирає обертів дискусія щодо майбутнього безпеки біткоїна на тлі розвитку квантових обчислень. Група розробників на чолі з Джеймсоном Лоппом опублікувала пропозицію BIP-361, яка передбачає поетапне заморожування монет, що залишаються вразливими до квантових атак - включно з потенційними активами Сатоші Накамото у $74 млрд.
