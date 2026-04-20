Іран відкликав дозвіл на комерційний транзит через Ормузьку протоку

Влада Ірану в суботу відновила суворий контроль над пересуванням суден в Ормузькій протоці, повідомив генштаб іранської армії.

"Зважаючи на тривалі акти піратства і морської блокади з боку США, Іран відкликає угоду, яка дозволяла обмежений комерційний транзит через Ормузьку протоку. Тепер цей водний шлях знову перебуває під суворим контролем іранських збройних сил", - йдеться в повідомленні Генштабу.

Раніше в суботу голова парламенту Ірану Мохаммад Багер Галібаф попередив, що Ормузьку протоку буде закрито, якщо США продовжать блокувати іранські порти.

"У разі продовження блокади Ормузька протока не залишатиметься відкритою", - написав він у соцмережі Х.

Своєю чергою американський президент Дональд Трамп заявив у суботу, що Ірану не слід шантажувати США погрозами нової блокади Ормузької протоки.

"Влада Ірану хотіла знову перекрити Ормузьку протоку, але вони знають, що, як це і відбувалося протягом багатьох років, вони не можуть шантажувати нас", - сказав Трамп у Білому домі.

