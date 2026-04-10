Зеленський: Україна розглядає додавання до гарантій безпеки ППО, які довели ефективність на Близькому Сході

Україна хоче додати в перелік зброї, необхідної для гарантій безпеки, ті засоби ППО, які є ефективними на Близькому Сході та в Затоці, але яких не було в Україні, заявив президент України Володимир Зеленський.

"По-перше, Україні важливо розуміти, якою конкретно і як швидко буде реакція партнерів, якщо агресія з боку "рускіх" повториться. Ми домовилися, що наша сторона запропонує своє бачення, а партнери дадуть свою відповідь на такий драфт. Важливо, щоб не було якихось слабких місць та помилок", - сказав Зеленський на зустрічі з журналістами, коментуючи гарантії безпеки.

"Друга історія - фінансування нашої армії, яке має бути чітко забезпечене. Третя історія - комплектація нашої ППО. Ми хочемо додати в перелік зброї ті засоби ППО, які ми бачимо зараз ефективними на Близькому Сході та в Затоці, але яких у нас не було", - зазначив він.

Глава держави додав, що говорячи про сильні гарантії безпеки - це означає необхідність відповідних систем ППО в достатньому обсязі.

"Крім того, я не вірю, що "рускі" не захочуть прийти знову. Але я вірю, що якщо в Україні буде стояти американська воєнна база чи спільна база Америки та Європи, то ризиків у нас буде менше", - наголосив Зеленський.