Фінансові новини
- |
10.04.26
- |
- 17:34
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Зеленський: Україна розглядає додавання до гарантій безпеки ППО, які довели ефективність на Близькому Сході
12:32 10.04.2026 |
Україна хоче додати в перелік зброї, необхідної для гарантій безпеки, ті засоби ППО, які є ефективними на Близькому Сході та в Затоці, але яких не було в Україні, заявив президент України Володимир Зеленський.
"По-перше, Україні важливо розуміти, якою конкретно і як швидко буде реакція партнерів, якщо агресія з боку "рускіх" повториться. Ми домовилися, що наша сторона запропонує своє бачення, а партнери дадуть свою відповідь на такий драфт. Важливо, щоб не було якихось слабких місць та помилок", - сказав Зеленський на зустрічі з журналістами, коментуючи гарантії безпеки.
"Друга історія - фінансування нашої армії, яке має бути чітко забезпечене. Третя історія - комплектація нашої ППО. Ми хочемо додати в перелік зброї ті засоби ППО, які ми бачимо зараз ефективними на Близькому Сході та в Затоці, але яких у нас не було", - зазначив він.
Глава держави додав, що говорячи про сильні гарантії безпеки - це означає необхідність відповідних систем ППО в достатньому обсязі.
"Крім того, я не вірю, що "рускі" не захочуть прийти знову. Але я вірю, що якщо в Україні буде стояти американська воєнна база чи спільна база Америки та Європи, то ризиків у нас буде менше", - наголосив Зеленський.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
|Рада підтримала податок на доходи з цифрових платформ — перше читання
|Військовий збір діятиме ще три роки після війни: Рада ухвалила закон на вимогу МВФ
|Історичний злам: Україна вперше здобула перевагу над РФ у далекобійних дронах
|Україна виходить на ринок Китаю з пшеничним борошном: нові можливості для експортерів
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|Криптовалюти підтримують економіку Ірану: The Wall Street Journal назвала найпопулярнішу монету
|Наступний крок до ЄС: Київ у травні може отримати модель вступу
|ЄС може продовжити статус захисту після 2027 — але з вибірковими умовами
|Казахстан відмовився від російських послуг у будівництві електростанцій
|Іран стягуватиме плату за прохід через Ормузьку протоку під час перемир’я — AP
Бізнес
|Apple скуповує DRAM для мобільних пристроїв, створюючи дефіцит для інших виробників
|Новий чип стабільно працює за температур, що перевищують температуру лави — випадкове відкриття вчених
|NVIDIA представила рішення, що радикально зменшує потребу в пам’яті GPU
|Завдяки ШІ створено гнучку та надміцну сталь для 3D-друкованих деталей
|IBM та Arm запускають стратегічну співпрацю у сфері гібридних обчислювальних систем для ШІ
|Європа запускає відкритий офісний пакет замість Google Docs та Microsoft Office
|Amazon обговорює купівлю супутникової Globalstar – ЗМІ