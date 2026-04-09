Казахстан відмовився від російських послуг у будівництві електростанцій

Казахстан відмовився від послуг російських компаній під час будівництва ТЕЦ у Семеї, Кокшетау та Усть-Каменогорську.

Як повідомив голова правління казахстанського "Самрук-Енерго" ("дочка" "Самрук-Казини") Кайрат Максутов, ТЕЦ збудує казахстансько-сингапурський консорціум, хоча раніше ці ТЕЦ планувалося будувати із Росією, передає Курсив.

За словами Максутова, у травні 2026 року підрядник розпочне розміщення замовлень на заводах для виготовлення основного обладнання. У квітні буде проведено інженерно-геологічне та топографічне дослідження, а також розпочато роботу з підготовки майданчиків та інфраструктури.

Поставки основного обладнання розпочнуться з третього кварталу 2027 року.


Що відомо про ТЕЦ

ТЕЦ у Семеї потужністю 360 МВт та 1000 Гкал та вартістю 578 млрд тенге реалізує казахстансько-сингапурський консорціум. Станція аналогічної потужності в Усть-Каменогорську коштуватиме 602 млрд тенге.


Плани будвництва з Росією

Спочатку розглядався варіант будівництва цих ТЕЦ разом із Росією, проте в Казахстані не отримали інформації про надання пільгового фінансування з російської сторони, тому проєкти почали будувати самотужки.

Відповідно до договору, фінансування мали забезпечити російські банки - вони мали надати кредити терміном на 15 років, але виникли складнощі з фінансуванням проєкту та субсидуванням процентної ставки для закупівлі обладнання.

Домовленість про будівництво ТЕЦ на території Казахстану було укладено в листопаді 2023 року. Спочатку будівництво об'єктів оцінювалося в $2,7 млрд. 
За матеріалами: БізнесЦензор
 

