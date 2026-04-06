Європарламент не підтримав продовження перевірки приватних повідомлень на CSAM, попри опір Google
09:39 06.04.2026 |
Європейський парламент відхилив пропозицію Єврокомісії щодо продовження тимчасового винятку з Директиви про електронну приватність (ePrivacy), який дозволяв ідентифікувати незаконні матеріали у приватних повідомленнях користувачів. Про це пише NotebookCheck.
Цей виняток діяв до 3 квітня 2026 року, після чого його чинність завершилася. Під час голосування 311 депутатів виступили проти продовження, 228 підтримали ініціативу, ще 32 утрималися.
Проти рішення виступили великі технологічні компанії, серед яких Google, Meta, Microsoft та Snapchat. Вони закликали до продовження автоматичного виявлення незаконного контенту у приватних чатах і додали, що такі заходи необхідні для боротьби з поширенням матеріалів сексуального насильства, в тому числі над дітьми (CSAM).
Компанії наголосили, що матеріали з приватних повідомлень не "читаються" у традиційному розумінні, а використовуються для технології хеш-співставлення, яка перетворює контент у цифрові відбитки та порівнює їх із базою відомих заборонених матеріалів. На їхню думку, цей метод є точним і необхідним для правоохоронних органів, щоб запобігати поширенню незаконного контенту.
В свою чергу більшість депутатів Європарламенту наголосили на необхідності захисту приватності та пропорційності заходів. Вони вважають, що масштабне сканування приватних повідомлень становить загрозу основним правам громадян, порушує недоторканність приватного життя та підриває довіру до комунікаційних сервісів.
Переговори між Парламентом і Радою ЄС не привели до згоди щодо створення постійної правової бази. Єврокомісія пропонувала продовжити перехідний період для додаткових консультацій, але депутати вимагали чіткіших обмежень і коротшого терміну дії - до серпня 2027 року. В результаті правова основа для добровільних сканувань була втрачена.
Попри закінчення терміну дії винятку, залучені технологічні компанії заявили, що й надалі здійснюватимуть добровільні заходи безпеки у своїх сервісах. Проте тепер баланс суттєво змістився на користь захисту даних.
Рішення парламенту відображає позицію, що право на недоторканність приватних комунікацій має перевагу над вимогами щодо автоматизованого контролю контенту.
ТОП-НОВИНИ
|Апеляція залишила чинним вирок ексголові ДФС Роману Насірову 6 років ув’язнення
|Україна прострочила виконання структурних маяків програми МВФ за перший квартал 2026 року
|Україна та Болгарія підписали довгострокову безпекову угоду на 10 років
|Рада розгляне законопроєкт про регулювання Telegram: що він передбачає
|Франція запустила виробництво електровозів для України: передбачена часткова локалізація
|SpaceX орієнтується на оцінку вище $2 трлн у процесі первинного публічного розміщення акцій — повідомляють ЗМІ
|Країни Перської затоки можуть збудувати трубопроводи в обхід Ормузької протоки — FT.
|Кислиця зустрівся з політичним директором МЗС Нідерландів: у фокусі – зброя, ППО та шлях до ЄС
|Кислиця зустрівся з політичним директором МЗС Нідерландів: у фокусі – зброя, ППО та шлях до ЄС
Перший заступник керівника Офісу президента України Сергій Кислиця зустрівся у Києві з генеральним директором з політичних питань Міністерства закордонних справ Нідерландів Марcелем де Вінком та обговорив з ним, зокрема, реалізацію спільних проєктів з виробництва сучасного українського озброєння та шляхи підвищення безпеки повітряного простору України та Європи.
|Меркель про Мінські угоди: у 2015-му вони зупинили сценарій повного захоплення України
Бізнес
|У лютому обсяг експорту ІТ-послуг України зріс до $544 млн
|Samsung Foundry представила стратегію розвитку кремнієвої фотоніки до 2028 року
|Велика Британія розпочала тестування квантової навігації на залізничному транспорті
Британці вирішили, що покладатися лише на супутники у 2026 році - це якось несерйозно, особливо коли мова йде про залізницю. Поки ми звикаємо до того, що GPS може «глючити» через РЕБ або просто зникати в тунелях, у Сполученому Королівстві вивели на колії перший у світі прототип квантової навігаційної системи.
|Нові технології тиснуть на ціни: DDR5 падає через Google TurboQuant
|Як на iPhone: Android готує швидкий обмін файлами через NFC
|Європарламент підтримав попередню заборону програм, що генерують інтимний контент
|Google Пошук представив в Україні нову функцію «живих розмов» із штучним інтелектом