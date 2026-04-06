SpaceX орієнтується на оцінку вище $2 трлн у процесі первинного публічного розміщення акцій — повідомляють ЗМІ
13:16 03.04.2026 |
Аерокосмічна компанія Ілона Маска SpaceX націлена на отримання оцінки вище $2 трлн під час IPO, повідомляє агентство Bloomberg із посиланням на джерела.
Компанія та її консультанти озвучують цю оцінку потенційним інвесторам, зазначають співрозмовники агентства. Найближчим часом SpaceX проведе серію ознайомлювальних зустрічей з інвесторами, на яких, як очікується, буде розкрито додаткові деталі, що обґрунтовують таку високу оцінку.
Цього тижня стало відомо, що SpaceX конфіденційно надіслала Комісії з цінних паперів і бірж (SEC) заявку на проведення IPO.
Раніше повідомлялося, що компанія планує розмістити акції вже в червні, розраховуючи на оцінку понад $1,75 трлн під час IPO. У лютому поточного року SpaceX придбала ШІ-стартап Маска xAI, і об'єднана компанія була оцінена в $1,25 трлн.
Під час конфіденційного подання заявки на розгляд SEC компанії можуть отримати зворотний зв'язок від регулятора і внести зміни до того, як інформація стане публічною. Деталі розміщення, зокрема кількість акцій, що виставляються на продаж, і ціновий діапазон, як очікують, буде розкрито в наступних документах.
Згідно з даними Bloomberg, обсяг IPO SpaceX може сягнути $75 млрд. Таким чином, він перевищить попередній рекорд у $29 млрд, поставлений Saudi Aramco 2019 року.
Раніше ЗМІ писали, що Маск хоче приурочити IPO SpaceX до рідкісного параду планет і його власного дня народження (28 червня).
|Кислиця зустрівся з політичним директором МЗС Нідерландів: у фокусі – зброя, ППО та шлях до ЄС

Перший заступник керівника Офісу президента України Сергій Кислиця зустрівся у Києві з генеральним директором з політичних питань Міністерства закордонних справ Нідерландів Марcелем де Вінком та обговорив з ним, зокрема, реалізацію спільних проєктів з виробництва сучасного українського озброєння та шляхи підвищення безпеки повітряного простору України та Європи.
|Велика Британія розпочала тестування квантової навігації на залізничному транспорті

Британці вирішили, що покладатися лише на супутники у 2026 році - це якось несерйозно, особливо коли мова йде про залізницю. Поки ми звикаємо до того, що GPS може «глючити» через РЕБ або просто зникати в тунелях, у Сполученому Королівстві вивели на колії перший у світі прототип квантової навігаційної системи.
