SpaceX орієнтується на оцінку вище $2 трлн у процесі первинного публічного розміщення акцій — повідомляють ЗМІ

Аерокосмічна компанія Ілона Маска SpaceX націлена на отримання оцінки вище $2 трлн під час IPO, повідомляє агентство Bloomberg із посиланням на джерела.

Компанія та її консультанти озвучують цю оцінку потенційним інвесторам, зазначають співрозмовники агентства. Найближчим часом SpaceX проведе серію ознайомлювальних зустрічей з інвесторами, на яких, як очікується, буде розкрито додаткові деталі, що обґрунтовують таку високу оцінку.

Цього тижня стало відомо, що SpaceX конфіденційно надіслала Комісії з цінних паперів і бірж (SEC) заявку на проведення IPO.

Раніше повідомлялося, що компанія планує розмістити акції вже в червні, розраховуючи на оцінку понад $1,75 трлн під час IPO. У лютому поточного року SpaceX придбала ШІ-стартап Маска xAI, і об'єднана компанія була оцінена в $1,25 трлн.

Під час конфіденційного подання заявки на розгляд SEC компанії можуть отримати зворотний зв'язок від регулятора і внести зміни до того, як інформація стане публічною. Деталі розміщення, зокрема кількість акцій, що виставляються на продаж, і ціновий діапазон, як очікують, буде розкрито в наступних документах.

Згідно з даними Bloomberg, обсяг IPO SpaceX може сягнути $75 млрд. Таким чином, він перевищить попередній рекорд у $29 млрд, поставлений Saudi Aramco 2019 року.

Раніше ЗМІ писали, що Маск хоче приурочити IPO SpaceX до рідкісного параду планет і його власного дня народження (28 червня).
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 43,6549
  0,1595
 0,36
EUR
 1
 50,3123
  0,1444
 0,29

Курс обміну валют на 03.04.26, 09:35
  куп. uah % прод. uah %
USD 43,4933  0,00 0,00 44,0181  0,02 0,03
EUR 50,2848  0,14 0,27 50,9000  0,16 0,32

Міжбанківський ринок на 03.04.26, 17:02
  куп. uah % прод. uah %
USD 43,4900  0,25 0,57 43,5400  0,25 0,57
EUR 50,1744  0,27 0,54 50,2233  0,26 0,52

