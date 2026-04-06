Країни Перської затоки можуть збудувати трубопроводи в обхід Ормузької протоки — FT.
10:12 03.04.2026 |
Плани з будівництва трубопроводів існували й раніше, але їх не вдавалося реалізувати. "Завжди вважалося дешевшим і безпечнішим привести судно, завантажити його й відправити в море", - пояснив гендиректор ліванської інфраструктурної компанії Cat Group Крістофер Буш.
Зараз настрої в Перській затоці змінилися.
Подібну логіку вже можна було спостерігати в Європі: енергетична війна Росії проти ЄС у 2021-2022 роках змусила європейські країни прискорено відмовлятися від російських нафти й газу та шукати альтернативні маршрути постачання. У 2025 році експорт трубопровідного газу з Росії до Європи обвалився до часів Брежнєва, а у 2027 році він має повністю припинитися.
Війна на Близькому Сході у 2026 році підкреслила стратегічну цінність 1200-кілометрового трубопроводу Схід-Захід у Саудівській Аравії. Збудований у 1980-х роках, він дозволяє транспортувати 7 млн барелів нафти на добу до порту Янбу на Червоному морі, повністю оминаючи Ормуз.
"Озираючись назад, трубопровід Схід-Захід виглядає як геніальний стратегічний хід", - сказав один зі співрозмовників FT.
За словами Майсун Кафафі, старшої радниці програм Близького Сходу в Атлантичній раді, найбільш стійким варіантом для обходу Ормузької протоки має стати не один альтернативний трубопровід, а "мережа, павутина коридорів".
Одним із варіантів є відновлення підтримуваного США плану амбітного коридору з Індії через Перську затоку до Європи під назвою IMEC, сказав один із посадовців.
Перешкодами для реалізації обхідних маршрутів є висока вартість та складність будівництва у твердих породах. До того ж порти в Омані також не застраховані від іранських ударів.
У короткостроковій перспективі найжиттєздатнішими варіантами можуть бути розширення трубопроводу Схід-Захід, а також наявного маршруту Абу-Дабі до Фуджейри. Це дозволить збільшити пропускну здатність без ускладнень, пов'язаних із новою транскордонною інфраструктурою.
|Кислиця зустрівся з політичним директором МЗС Нідерландів: у фокусі – зброя, ППО та шлях до ЄС

Перший заступник керівника Офісу президента України Сергій Кислиця зустрівся у Києві з генеральним директором з політичних питань Міністерства закордонних справ Нідерландів Марcелем де Вінком та обговорив з ним, зокрема, реалізацію спільних проєктів з виробництва сучасного українського озброєння та шляхи підвищення безпеки повітряного простору України та Європи.
|Велика Британія розпочала тестування квантової навігації на залізничному транспорті
Британці вирішили, що покладатися лише на супутники у 2026 році - це якось несерйозно, особливо коли мова йде про залізницю. Поки ми звикаємо до того, що GPS може «глючити» через РЕБ або просто зникати в тунелях, у Сполученому Королівстві вивели на колії перший у світі прототип квантової навігаційної системи.
