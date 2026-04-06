За місяць обсяги нафтового експорту країн ОПЕК зменшилися на 25%

Члени Організації країн - експортерів нафти в березні втратили близько чверті своїх поставок нафти.

Про це повідомляє Reuters.

ОПЕК включає в себе країни Перської затоки (в тому числі Іран), Венесуелу та декілька африканських країн-експортерів нафти. ОПЕК+ - розширений формат, який додає до цього переліку Росію, Казахстан, Бразилію, Мексику, Судан та інших експортерів нафти по всьому світу.

У лютому поставки з країн становили 28,87 млн барелів на день, а в березні - 21,57 млн.

Це найбільше падіння експорту з червня 2020 року, коли видобуток організації впав до 21,38 млн барелів на добу. Тоді країни-члени ОПЕК та ОПЕК+ домовилися скоротити видобуток у відповідь на обвал попиту, спричинений пандемією COVID-19.

Країни, експорт з яких впав найбільше - Кувейт, Ірак, Саудівська Аравія та ОАЕ. Зокрема Ірак втратив близько 66-70% свого експорту: у лютому він постачав на світові ринки 4,15 млн барелів на добу, а в березні - лише 1,4 млн.

Також дві країни ОПЕК - Венесуела та Нігерія - збільшили експорт упродовж місяця.

Водночас члени ОПЕК+ домовилися утримувати обсяги видобутку на незмінному рівні у першому кварталі 2026 року та збільшити поставки у квітні.

Вісім членів організації, які збільшують видобуток, мають зібратися 5 квітня.

За матеріалами: Економічна правда
 

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 43,6549
  0,1595
 0,36
EUR
 1
 50,3123
  0,1444
 0,29

Курс обміну валют на 03.04.26, 09:35
  куп. uah % прод. uah %
USD 43,4933  0,00 0,00 44,0181  0,02 0,03
EUR 50,2848  0,14 0,27 50,9000  0,16 0,32

Міжбанківський ринок на 03.04.26, 17:02
  куп. uah % прод. uah %
USD 43,4900  0,25 0,57 43,5400  0,25 0,57
EUR 50,1744  0,27 0,54 50,2233  0,26 0,52

