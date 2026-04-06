Фінансові новини
- |
- 06.04.26
- |
- 05:11
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
За місяць обсяги нафтового експорту країн ОПЕК зменшилися на 25%
08:56 02.04.2026 |
Члени Організації країн - експортерів нафти в березні втратили близько чверті своїх поставок нафти.
Про це повідомляє Reuters.
ОПЕК включає в себе країни Перської затоки (в тому числі Іран), Венесуелу та декілька африканських країн-експортерів нафти. ОПЕК+ - розширений формат, який додає до цього переліку Росію, Казахстан, Бразилію, Мексику, Судан та інших експортерів нафти по всьому світу.
У лютому поставки з країн становили 28,87 млн барелів на день, а в березні - 21,57 млн.
Це найбільше падіння експорту з червня 2020 року, коли видобуток організації впав до 21,38 млн барелів на добу. Тоді країни-члени ОПЕК та ОПЕК+ домовилися скоротити видобуток у відповідь на обвал попиту, спричинений пандемією COVID-19.
Країни, експорт з яких впав найбільше - Кувейт, Ірак, Саудівська Аравія та ОАЕ. Зокрема Ірак втратив близько 66-70% свого експорту: у лютому він постачав на світові ринки 4,15 млн барелів на добу, а в березні - лише 1,4 млн.
Також дві країни ОПЕК - Венесуела та Нігерія - збільшили експорт упродовж місяця.
Водночас члени ОПЕК+ домовилися утримувати обсяги видобутку на незмінному рівні у першому кварталі 2026 року та збільшити поставки у квітні.
Вісім членів організації, які збільшують видобуток, мають зібратися 5 квітня.
|
|
ТЕГИ
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|Кислиця зустрівся з політичним директором МЗС Нідерландів: у фокусі – зброя, ППО та шлях до ЄС
|Велика Британія розпочала тестування квантової навігації на залізничному транспорті
Британці вирішили, що покладатися лише на супутники у 2026 році - це якось несерйозно, особливо коли мова йде про залізницю. Поки ми звикаємо до того, що GPS може «глючити» через РЕБ або просто зникати в тунелях, у Сполученому Королівстві вивели на колії перший у світі прототип квантової навігаційної системи.
