За місяць обсяги нафтового експорту країн ОПЕК зменшилися на 25%

Члени Організації країн - експортерів нафти в березні втратили близько чверті своїх поставок нафти.

Про це повідомляє Reuters.

ОПЕК включає в себе країни Перської затоки (в тому числі Іран), Венесуелу та декілька африканських країн-експортерів нафти. ОПЕК+ - розширений формат, який додає до цього переліку Росію, Казахстан, Бразилію, Мексику, Судан та інших експортерів нафти по всьому світу.

У лютому поставки з країн становили 28,87 млн барелів на день, а в березні - 21,57 млн.

Це найбільше падіння експорту з червня 2020 року, коли видобуток організації впав до 21,38 млн барелів на добу. Тоді країни-члени ОПЕК та ОПЕК+ домовилися скоротити видобуток у відповідь на обвал попиту, спричинений пандемією COVID-19.

Країни, експорт з яких впав найбільше - Кувейт, Ірак, Саудівська Аравія та ОАЕ. Зокрема Ірак втратив близько 66-70% свого експорту: у лютому він постачав на світові ринки 4,15 млн барелів на добу, а в березні - лише 1,4 млн.

Також дві країни ОПЕК - Венесуела та Нігерія - збільшили експорт упродовж місяця.

Водночас члени ОПЕК+ домовилися утримувати обсяги видобутку на незмінному рівні у першому кварталі 2026 року та збільшити поставки у квітні.

Вісім членів організації, які збільшують видобуток, мають зібратися 5 квітня.