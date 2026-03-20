Китай робить ставку на ШІ-стартапи без персоналу — новий тренд

Влада Китаю почала субсидувати тисячі «одноосібних компаній» (One-Person Companies, OPC), які спеціалізуються на технологіях штучного інтелекту. Особливістю OPC є те, що кожна з таких компаній складається з одного працівника, який одночасно її засновник та власник, пише Rest of World.

Китайські міста пропонують засновникам OPC безкоштовні квартири та навіть оплачують їм токени на обчислення. Конкуруючи між собою за залучення «одноосібних компаній», керівники великих міст КНР хочуть, щоб саме вони стали центром нової технології.

Завдяки інструментам автоматизації на основі штучного інтелекту, агентам, вайб-кодингу та відеогенераторам, стартапери можуть самостійно створювати технологічні продукти без потреби у венчурних інвестиціях чи наймі працівників.

Тренд OPC зародився в листопаді 2025 року, коли місто Сучжоу, високотехнологічний виробничий центр, зобов'язалося стати центром для індивідуальних підприємців у сфері штучного інтелекту, створивши 30 «OPC-спільнот» вже зараз та пообіцявши довести їхнє число до 1000 у 2028 році.

«Китай схожий на гігантську Кремнієву долину. Коли з'являється нова технологія, вся бюрократична система мобілізується для її розвитку», - розповів Лін Чжан, доцент Університету Нью-Гемпшира, який досліджує цифрову економіку Китаю.

Якщо в США головною рушійною силою буму штучного інтелекту є приватні венчурні фонди, то Китай спирається на державну політику та фінансування уряду. Влада КНР сама створює венчурні фонди, надає інфраструктуру для обробки даних та виступає одним із перших користувачів вітчизняних продуктів штучного інтелекту.

Субсидії OPC надаються підприємцям через спеціальні інкубатори, які зараз з'являються по всій країні.

Дюк Ван, співзасновник стартап-акселератора I Have a Demo, у партнерстві з районною владою Ханчжоу запустив інкубатор OPC у державному коворкінгу. Інкубатор прийняв шість стартапів, кожен з яких розробляє ШІ-програми для таких гаджетів, як смарт-кільця та браслети.

Представник бізнес-інкубатора в місті Шеньчжень розповів журналісту Rest of World, що він збирається спонсорувати понад 50 стартапів у сфері штучного інтелекту. Інкубатор запрошує засновників створювати додатки для великих торгових та виробничих компаній, щоб пришвидшити загальне впровадження ШІ в цій провінції.

Перспективи цих мікро-стартапів поки туманні. Венчурні інвестори кажуть, що більшість OPC не переростуть у життєздатні бізнеси, але можливість отримати державні субсидії мало кого зупиняє.

Багато хто із засновників OPC є IT-працівниками, які шукають нову кар'єру на фоні ризику звільнення та перспективи бути заміненими штучним інтелектом.

Один із них, 41-річний Ма Руйпен, три місяці тому залишив свою 20-річну кар'єру програміста, щоб самому розробляти програмне забезпечення для штучного інтелекту. Він зацікавлений у державних субсидіях, але ще не з'ясував, як подати заявку.

Зі своєї квартири в Пекіні Ма працює з трьома комп'ютерами та кількома інструментами штучного інтелекту, включаючи Claude Code та Figma. Він встановив OpenClaw і назвав свого агента «Великий будинок» - як кінцеву мету свого сольного підприємства.

Ма ще не заробив жодних грошей і живе за рахунок власних заощаджень. «Поки я працюю зі штучним інтелектом, він мене не замінить», - сказав він. «Штучний інтелект - це велика можливість для мене».