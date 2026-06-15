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АНАЛІТИКА

Трамп погрожує різким торговельним ударом: 100% мита на французьке вино

Президент США Дональд Трамп заявив, що Франція має скасувати 3%-ий податок на продажі технологічних компаній, інакше зіткнеться зі 100%-ми митами на імпорт вин і шампанського до США. Про це в понеділок повідомила газета New York Post.

Таку заяву американський президент зробив напередодні саміту G7, який цього тижня відбудеться у французькому Евіан-ле-Бені.

"Я попросив [президента Емманюеля Макрона] не обкладати податками американські компанії. Якщо вони це не зроблять, у мене не залишиться іншого вибору, окрім як запровадити 100-відсоткове мито на все шампанське та всі вина, що надходять із Франції. Усе, що потрібно, - це скасувати податок на продажі, і тоді він не зазнаватиме такого тиску", - сказав Трамп у коментарі New York Post.

Податок на цифрові послуги, схвалений французькими законодавцями у 2019 році, передбачає 3-відсотковий збір із валового доходу, який великі технологічні компанії отримують у Франції. Його сплачують, зокрема, американські гіганти Amazon, Meta та Alphabet.

Експорт до США забезпечує близько п'ятої частини загальних світових продажів французької виноробної галузі та становить приблизно $2 млрд на рік.

Втім, Трамп не вперше погрожує митами проти французького вина. У 2025-му він казав, що запровадить тариф у розмірі 200%.
За матеріалами: ЛIГАБiзнесIнформ
Ключові теги: Франція, США
 

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