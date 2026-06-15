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У Великій Британії хочуть обмежити доступ до соцмереж для дітей молодших 16 років
15:44 15.06.2026 |
Навесні 2027 року Велика Британія заборонить такі соцмережі, як Snapchat, TikTok, YouTube, Instagram, Facebook та X, для дітей віком до 16 років, щоб «повернути їм дитинство».
Про це він повідомив на платформі X, йдеться на сайті британського уряду.
Там вказують, що використають таку саму модель блокування соцмереж, як це зробила Австралія. Заборона стосуватиметься таких платформ, як Snapchat, TikTok, YouTube, Instagram, Facebook та X, однак в уряді уточнили, що не збираються блокувати месенджери, як WhatsApp and Signal.
Крім того, британський уряд також планує заборонити такі функції, як стримий розмови з незнайомцями для дітей віком до 16 років. Влада розглядає «перерви у скролінгу» для дітей віком до 18 років, й оголосить про це у липні.
Також чат-боти штучного інтелекту, які «відтворюють сексуальні розмови й рольові ігри» будуть доступні для користувачів лише з 18 років.
«Кожні батьки хочуть кращого для своїх дітей, це те, що означає бути батьками. Але мені здається, що нам було легше із цим, коли ми росли. Зараз діти повинні знайти себе у світі, який так швидко змінюється, і ми знаємо, що їм це шкодить», - прокоментував нововведення прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер.
Він зазначив, що уряду доведеться адаптувати підхід відповідно до нових технологій. Стармер вказує, що деякі люди протистоять таким ініціативам, і в майбутньому проти заборони соцмереж для дітей будуть і «найбільші компанії» у світі, однак «ми їх подолаємо».
В уряді Великої Британії кажуть, що напередодні провели масштабне опитування, у межах якого 116 тисяч батьків, дітей та експертів висловилися про заборону соцмереж для дітей віком до 16 років. Так, 9 з 10 опитаних батьків підтримали ініціативу, як і більшість дітей, а 2/3 з них погодилися, що користувачі віком до 16 років не повинні мати доступ до соцмереж.
Як зазначається, перші впровадження можуть початися вже навесні 2027 року.
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