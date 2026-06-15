Рада ЄС ухвалила нові санкції — Росії ускладнюють виробництво дронів і роботу тіньового флоту

Рада Європейського Союзу ухвалила низку обмежувальних заходів для
протидії російській агресії проти України - про це пресслужба блоку повідомила 15 червня.
До
санкційних списків додали 34 людини та 47 юридичних осіб. У ЄС
очікуєть, що заходи посилять тиск на російський військово-промисловий
комплекс, обмежать доходи РФ від енергоносіїв через вплив на екосистему
тіньового флоту.
Крім того, нові санкції мають протидіяти
гібридним загрозам і поширенню російської державної пропаганди та
«викривати систематичний тиск і порушення прав людини в Росії, а також
неодноразове ігнорування країною Конвенції про заборону хімічної зброї».
За
словами високої представниці ЄС із закордонних справ Каї Каллас, заходи
націлені на «саме серце військово-промислового комплексу Росії, її
тіньового флоту та мереж, які підживлюють гібридні атаки Москви на
Європу».
«Паралельно триває робота над ширшим 21-м пакетом
санкцій. Кожен захід звужує простір для маневру Росії. І цифри говорять
самі за себе. Західні санкції вже коштували Росії приблизно від 1 до 1,3
трильйона євро. Цеглина за цеглиною ми руйнуємо основи воєнної
економіки Росії», - заявила вона.
Як уточнює Рада ЄС, санкції
запровадили, поміж іншого, проти сімох осіб 21 компанії через зв'язки з
російською військовою промисловістю. Зокрема, йдеться про виробників та
постачальників безпілотників та іншого військового обладнання для
російських збройних сил для використання у війні проти України. Серед
них:
ВАТ «Науково-виробниче об'єднання імені Лавочкіна», засноване російською державною корпорацією «Роскосмос»ТОВ «Рустакт»ТОВ «АСФПВ»ТОВ «ІОНОС»китайська компанія Shenzhen MinghuaxinXinxiang
Richful Lubricant Additive Company - один із найбільших виробників та
дистриб'юторів мастильних добавок, розташований у КитаїВійськовий
інноваційний технополіс «ЕРА» і Фонд перспективних досліджень - обидва
створені російським урядом для розробки передових безпілотних систем
військового призначення
Заходи проти тіньового флоту
спрямовані, поміж іншого, на «Лукойл-Західний Сибір» та низку компаній,
які базуються в Росії, Ліберії, Туреччині, Об'єднаних Арабських
Еміратах, Азербайджані та Гонконзі.
Крім того, Рада ЄС додає, що
за підсумками щорічного огляду вирішила поновити обмежувальні заходи,
запроваджені Євросоюзом у відповідь на незаконну анексію Росією Криму та
Севастополя, та продовжити ці заходи до 23 червня 2027 року.
У
Раді ЄС і Єврокомісії розраховують, що 21-й пакет санкцій буде
затверджений до літньої перерви в роботі інституцій ЄС. Водночас навіть
після політичного погодження можуть знадобитися додаткові рішення щодо
конкретного механізму перевірки колишніх російських комбатантів.