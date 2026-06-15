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ЄС прийняв Україну до свого резерву кіберзахисту
15:21 15.06.2026 |
Україна відтепер може активувати екстрену підтримку ЄС для реагування на масштабні кіберінциденти після того, як Рада Європейського Союзу схвалила її включення до Резерву кібербезпеки блоку.
Про це повідомили в Європейській комісії, пише "Європейська правда".
Резерв, яким керує Агентство ЄС з питань мережевої та інформаційної безпеки(ENISA), надає послуги реагування на інциденти від перевірених приватних постачальників, щоб допомогти державам у вирішенні значних або масштабних кіберінцидентів.
Це рішення є частиною ширших зусиль Єврокомісії, спрямованих на забезпечення того, щоб ЄС та його партнери могли протидіяти кіберзагрозам за допомогою готовності, швидкого реагування та обміну досвідом. Молдова була включена до Резерву у 2024 році відповідно до Закону про кіберсолідарність.
"Прийнявши Україну до складу Резерву ЄС з кібербезпеки, ми зміцнюємо нашу спільну оборону та підтверджуємо принцип солідарності, який лежить в основі цифрового майбутнього Європи. У час, коли кібератаки становлять постійну загрозу, наша єдність є нашим найбільшим надбанням", - заявила виконавча віцепрезидентка Єврокомісії з питань технологічного суверенітету, безпеки та демократії Генна Вірккунен.
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