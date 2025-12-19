Фінансові новини
ЄС відклав підписання угоди з Південною Америкою через протести фермерів
12:38 19.12.2025
Європейський Союз через протести фермерів вирішив відкласти підписання торговельної угоди з південноамериканським блоком Меркосур, що охоплює Бразилію, Аргентину, Уругвай, Парагвай, до початку січня 2026 року, пише Financial Times.
"Європейська комісія запропонувала перенести це питання на початок січня, щоб продовжити обговорення з країнами, яким іще потрібен певний час", - пояснив газеті представник Єврокомісіїї.
Угода ЄС-Меркосур передбачає створення однієї з найбільших зон вільної торгівлі у світі, що охоплюватиме майже 25% світового ВВП. Сторони обговорювали її 25 років і домовилися в грудні 2024 року.
Фіналізувати угоду планували цими вихідними, але Італія та Франція попросили більше часу, щоб переконати своїх фермерів прийняти цю угоду.
Прем'єр-міністерка Італії Джорджа Мелоні особисто зателефонувала президенту Бразилії Лулі да Сілві, пояснивши, що їй потрібно кілька тижнів, щоб заспокоїти протести.
Учасники Меркосур виробляють продукцію за менш суворими стандартами, ніж у ЄС, тому європейські виробники побоюються, що не зможуть конкурувати за ціною. Угода передбачає безмитний імпорт значних обсягів м'яса птиці, яловичини, кукурудзи, цукру й біопалива. Виробники м'яса особливо стурбовані, оскільки їм доведеться конкурувати з такими гігантами, як бразильська компанія JBS, чий річний дохід перевищує $110 млрд.
У четвер під час саміту Євросоюзу європейські фермери влаштували масштабний протест біля будівлі, де зустрічалися лідери країн. Акція закінчилася безпорядками й сутичками з поліцією.
Протестувальники намагалися прорвати загородження, палили багаття й піротехніку, кидалися картоплею в поліцейських.
Поліція Брюсселю у відповідь застосувала водомети.
У середу Європейський парламент і держави-члени погодили обов'язкові запобіжники для цієї угоди. Вони зобов'яжуть Єврокомісію розпочати розслідування у разі, якщо імпорт зросте або ціни в окремій країні впадуть на 8%, а також за потреби знову запровадити мита.
Парламент проведе остаточне голосування щодо угоди на початку січня, після чого Мелоні має бути готова підтримати домовленість, сформувавши необхідну більшість держав-членів для її затвердження.
Комісія також створила багатомільярдний фонд підтримки, щоб у разі потреби компенсувати втрати фермерів.
