Фінансові новини
- |
- 08.01.26
- |
- 10:40
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Литва підтвердила готовність долучитися до розміщення військ в Україні
09:41 08.01.2026 |
Міністр оборони Литви Робертас Каунас заявив, що країна розглядає участь у міжнародній місії з безпеки України та можливе направлення сотень військових у разі укладення мирної угоди.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише LRT.
Як зазначив Каунас, конкретні параметри можливого розміщення контингенту наразі перебувають на стадії обговорення, і розкривати деталі передчасно. Водночас міністр наголосив, що Литва має намір зробити свій внесок у забезпечення безпеки України, а формат і масштаби участі залежатимуть від подальшого розвитку ситуації.
"Після досягнення миру кілька сотень литовських військових можуть бути розміщені в Україні. Ми обговорюємо цю можливість, але рішення мають ухвалюватися з урахуванням мінливої геополітичної ситуації", - зазначив Каунас.
Міністр підкреслив, що головним завданням залишається досягнення та подальше забезпечення стійкого миру в Україні. Литва, за його словами, продовжить координацію дій з партнерами задля формування ефективних гарантій безпеки.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Суд у Швеції остаточно відмовив компаніям Коломойського у стягненні з України $6 млрд
|Карні: Канада збільшить обсяги спільного виробництва озброєнь з Україною
|Урсула фон дер Ляєн озвучила бачення гарантій безпеки для України
|Лондон і Париж підписали декларацію щодо можливого розміщення військ в Україні
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|Як подвоїти корисну площу складу без переїзду
|В Україні оголосили «Єдинозбір» на 1 млрд грн для знищення «Шахедів»
У РУБРИЦІ
|Лондон підтвердив постачання Україні систем ППО Raven і прототипів Gravehawk
|Попит на туристичне страхування у світі різко зріс після викрадення Мадуро — Forbes
|Литва підтвердила готовність долучитися до розміщення військ в Україні
|США виходять з 66 міжнародних організацій, зокрема Науково-технічного центру в Україні
|Митниця посилює контроль: перші сканери для вантажних вагонів встановлять на польському кордоні
|Стармер заявив, що парламент має схвалити розгортання військ в Україні
Бізнес
|NVIDIA представила Rubin — суперкомп’ютер для нового покоління ШІ
|Qualcomm представила Snapdragon X2 Plus — новий чип для Windows ПК з вищою продуктивністю
|Ринок тролейбусів в Україні 2025 року виріс більше ніж утричі
|Тамагочі повертаються – але тепер з ШІ
|У Великій Британії набула чинності заборона на рекламу нездорової їжі
|BYD обігнала Tesla за продажами електромобілів у 2025 році
|Бренд Alpina офіційно перейшов під контроль BMW Group