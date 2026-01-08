Авторизация

Литва підтвердила готовність долучитися до розміщення військ в Україні

Міністр оборони Литви Робертас Каунас заявив, що країна розглядає участь у міжнародній місії з безпеки України та можливе направлення сотень військових  у разі укладення мирної угоди.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише  LRT.

 Як зазначив Каунас, конкретні параметри можливого розміщення контингенту наразі перебувають на стадії обговорення, і розкривати деталі передчасно. Водночас міністр наголосив, що Литва має намір зробити свій внесок у забезпечення безпеки України, а формат і масштаби участі залежатимуть від подальшого розвитку ситуації.

"Після досягнення миру кілька сотень литовських військових можуть бути розміщені в Україні. Ми обговорюємо цю можливість, але рішення мають ухвалюватися з урахуванням мінливої геополітичної ситуації", - зазначив Каунас.

Міністр підкреслив, що головним завданням залишається досягнення та подальше забезпечення стійкого миру в Україні. Литва, за його словами, продовжить координацію дій з партнерами задля формування ефективних гарантій безпеки. 
За матеріалами: Цензор
Ключові теги: Литва
 

