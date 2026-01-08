Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

США виходять з 66 міжнародних організацій, зокрема Науково-технічного центру в Україні

Президент США Дональд Трамп підписав меморандум про вихід Вашингтона із 66 міжнародних організацій, включаючи Науково-технічний центр в Україні, повідомив Білий дім.

До цього списку увійшов також Науково-технічний центр в Україні та ) Венеціанська комісія Ради Європи.

Документ "зобов'язує всі виконавчі департаменти та агентства припинити участь та фінансування 35 організацій, що не входять до Організації Об'єднаних Націй, та 31 структури ООН, які діють всупереч національним інтересам, безпеці, економічному процвітанню чи суверенітету США".

У Білому домі наголосили, що вихід із цих структур "покладе край фінансуванню та участі американських платників податків в організаціях, які просувають глобалістські інтереси на шкоду пріоритетам США або вирішують важливі питання неефективно або нераціонально".
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
Ключові теги: США
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 42,7155
  0,1521
 0,36
EUR
 1
 49,9216
  0,1224
 0,25

Курс обміну валют на сьогодні, 09:46
  куп. uah % прод. uah %
USD 42,5658  0,29 0,69 43,2216  0,37 0,87
EUR 49,7929  0,27 0,55 50,5516  0,32 0,65

Міжбанківський ринок на вчора, 17:00
  куп. uah % прод. uah %
USD 42,9100  0,34 0,80 42,9400  0,34 0,80
EUR 50,5004  0,64 1,28 50,2185  0,33 0,67

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес