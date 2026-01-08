Фінансові новини
- |
- 08.01.26
- |
- 10:40
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
США виходять з 66 міжнародних організацій, зокрема Науково-технічного центру в Україні
09:31 08.01.2026 |
Президент США Дональд Трамп підписав меморандум про вихід Вашингтона із 66 міжнародних організацій, включаючи Науково-технічний центр в Україні, повідомив Білий дім.
До цього списку увійшов також Науково-технічний центр в Україні та ) Венеціанська комісія Ради Європи.
Документ "зобов'язує всі виконавчі департаменти та агентства припинити участь та фінансування 35 організацій, що не входять до Організації Об'єднаних Націй, та 31 структури ООН, які діють всупереч національним інтересам, безпеці, економічному процвітанню чи суверенітету США".
У Білому домі наголосили, що вихід із цих структур "покладе край фінансуванню та участі американських платників податків в організаціях, які просувають глобалістські інтереси на шкоду пріоритетам США або вирішують важливі питання неефективно або нераціонально".
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Суд у Швеції остаточно відмовив компаніям Коломойського у стягненні з України $6 млрд
|Карні: Канада збільшить обсяги спільного виробництва озброєнь з Україною
|Урсула фон дер Ляєн озвучила бачення гарантій безпеки для України
|Лондон і Париж підписали декларацію щодо можливого розміщення військ в Україні
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|Як подвоїти корисну площу складу без переїзду
|В Україні оголосили «Єдинозбір» на 1 млрд грн для знищення «Шахедів»
У РУБРИЦІ
|Лондон підтвердив постачання Україні систем ППО Raven і прототипів Gravehawk
|Попит на туристичне страхування у світі різко зріс після викрадення Мадуро — Forbes
|Литва підтвердила готовність долучитися до розміщення військ в Україні
|США виходять з 66 міжнародних організацій, зокрема Науково-технічного центру в Україні
|Митниця посилює контроль: перші сканери для вантажних вагонів встановлять на польському кордоні
|Стармер заявив, що парламент має схвалити розгортання військ в Україні
Бізнес
|NVIDIA представила Rubin — суперкомп’ютер для нового покоління ШІ
|Qualcomm представила Snapdragon X2 Plus — новий чип для Windows ПК з вищою продуктивністю
|Ринок тролейбусів в Україні 2025 року виріс більше ніж утричі
|Тамагочі повертаються – але тепер з ШІ
|У Великій Британії набула чинності заборона на рекламу нездорової їжі
|BYD обігнала Tesla за продажами електромобілів у 2025 році
|Бренд Alpina офіційно перейшов під контроль BMW Group