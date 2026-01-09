Фінансові новини
Рубіо окреслив покроковий план адміністрації Трампа для Венесуели
12:35 08.01.2026 |
Держсекретар США Марко Рубіо заявив, що адміністрація Трампа планує для Венесуели три етапи, поки країна перебуватиме під керівництвом Сполучених Штатів: стабілізацію, відновлення та перехід.
Як повідомляє "Європейська правда" з посиланням на CNN, про це він сказав після брифінгу для сенаторів.
За його словами, США починають зі стабілізації, тому що "не хочуть, щоб ситуація скотилася до хаосу".
Він описав нафтову угоду як частину фази стабілізації, зазначивши, що адміністрація очікує незабаром мати змогу продавати мільйони барелів венесуельської нафти й отримувати доходи, контрольовані США, які будуть "розподілені таким чином, щоб приносити користь венесуельському народові".
"Ми вже бачимо прогрес із цією новою угодою, яка була оголошена, і ще будуть нові угоди", - сказав він, не надаючи деталей.
Фаза "відновлення", за словами Рубіо, полягає в тому, щоб "забезпечити доступ американських, західних та інших компаній до венесуельського ринку справедливим чином".
Одночасно адміністрація Трампа хоче "почати процес національного примирення у Венесуелі, щоб сили опозиції могли отримати амністію, бути звільненими з в'язниць або повернутися до країни й почати відбудовувати громадянське суспільство".
Третя фаза буде "фазою переходу". "Зрештою саме венесуельський народ має трансформувати свою країну", - зазначив Рубіо.
"Деякі з цих етапів будуть перетинатися. Я детально описав це (сенаторам). У найближчі дні ми матимемо більше деталей, але ми вважаємо, що рухаємось уперед дуже позитивно", - сказав Рубіо.
Суд у Швеції остаточно відмовив компаніям Коломойського у стягненні з України $6 млрд
Карні: Канада збільшить обсяги спільного виробництва озброєнь з Україною
Урсула фон дер Ляєн озвучила бачення гарантій безпеки для України
Лондон і Париж підписали декларацію щодо можливого розміщення військ в Україні
|Міністр Олексій Соболев: Монетизація лісу зростає завдяки інвестиціям, прозорості і посиленню системи контролю
Лісова реформа в Україні переходить у фазу відчутного фіскального та інвестиційного ефекту. За підсумками 2025 року державне підприємство «Ліси України» перерахувало до державного бюджету понад 15 млрд грн, отримало більш як 8 млрд грн прибутку та інвестувало близько 2 млрд грн у відновлення й розвиток.
Як подвоїти корисну площу складу без переїзду
В Україні оголосили «Єдинозбір» на 1 млрд грн для знищення «Шахедів»
Рубіо окреслив покроковий план адміністрації Трампа для Венесуели
Лондон підтвердив постачання Україні систем ППО Raven і прототипів Gravehawk
Стармер заявив, що парламент має схвалити розгортання військ в Україні
Трамп підтримав санкції проти РФ, Сенат може голосувати вже наступного тижня — Грем
Мадрид уперше не виключив розміщення іспанських військових в Україні
Суд у Швеції остаточно відмовив компаніям Коломойського у стягненні з України $6 млрд
Продаж автомобілів у Британії у 2025 році перевищив 2 млн уперше з пандемії
NVIDIA представила Rubin — суперкомп'ютер для нового покоління ШІ
Qualcomm представила Snapdragon X2 Plus — новий чип для Windows ПК з вищою продуктивністю
Ринок тролейбусів в Україні 2025 року виріс більше ніж утричі
Тамагочі повертаються – але тепер з ШІ
У Великій Британії набула чинності заборона на рекламу нездорової їжі
BYD обігнала Tesla за продажами електромобілів у 2025 році