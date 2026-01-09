Фінансові новини
Борги Венесуели стали мішенню для гедж-фондів
10:47 08.01.2026 |
Гедж-фонди шукають способи інвестувати в боргові вимоги на мільярди доларів, пов'язані з Венесуелою, змагаючись за можливість заробити на спробах Дональда Трампа переформатувати країну.
Про це повідомляє агентство Financial Times.
Інвестори полюють на рідко ліквідні інструменти, які можуть принести величезні виплати, якщо Венесуела та її держнафтокомпанія виконають роками невиплачені зобов'язання.
Ажіотаж довкола цих вимог виник на тлі ралі венесуельських облігацій: інвестори розраховують, що захоплення Ніколаса Мадуро США наближає країну до давно очікуваної реструктуризації боргу після дефолту 2017 року. Венесуела також заборгувала великим корпораціям після націоналізації активів у 2007 році.
Сплеск інтересу показує, як зухвала операція Трампа у Венесуелі відкрила нові можливості для бізнесу й інвесторів, які роками оминали країну стороною.
"За останні 48 годин я отримав дуже багато дзвінків, запитів та сигналів інтересу від інвесторів", - сказав Хосе Ігнасіо Ернандес, керівник напрямку ринків держборгу в Aurora Macro Strategies, коментуючи попит на нетипові борги Венесуели.
Більш "екзотичні" боргові інструменти країни - це простi векселі, дебіторські вимоги та арбітражні претензії. Раніше вони майже не цікавили інвесторів, оскільки торгувалися куди менш активно, ніж державні облігації.
Але перспектива відродження нафтової галузі Венесуели може змусити країну нарешті розібратися з цими боргами, особливо з вимогами до держкомпанії PDVSA.
Одними з найжаданіших є вимоги, присуджені Міжнародним центром з урегулювання інвестиційних спорів (ICSID) - структурою Світового банку, яка розглядає арбітражі між інвесторами та державами.
Попередник Мадуро, Уго Чавес, у 2007 році конфіскував приватні активи на млрд доларів. Це підштовхнуло нафтові й сервісні компанії, золотовидобувні проєкти та інших інвесторів до подачі десятків позовів проти Венесуели - через ICSID та інші інвестиційні угоди.
Окремі інвестори оцінюють, що по всьому світу "розкидано" близько $30 млрд таких вимог, більшість - пакетами менш ніж по $500 млн. Після років безуспішних спроб вибити гроші з уряду Мадуро багато корпорацій продали ці претензії спеціалізованим фондам, зокрема гедж-фондам.
"Там величезний обсяг боргу, який оскаржується й залишається невизначеним", - каже Челестіно Аморе, співзасновник Canaima Capital, фонду, що торгує венесуельськими активами.
Він додає: "Процес реструктуризації буде надзвичайно складним - доведеться розгрібати ці гори дебіторки, й ніхто до кінця не розуміє, що там реально, а що ні. Натомість арбітражні вимоги ICSID легше піддаються оцінці".
Після захоплення Мадуро ринок цих вимог фактично ожив - шанси на великий виграш для їхніх власників суттєво зросли.
