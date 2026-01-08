Лондон підтвердив постачання Україні систем ППО Raven і прототипів Gravehawk

Велика Британія підтвердила передачу Україні 13 зенітних систем Raven та двох прототипів Gravehawk. Про це повідомили на сайті британського парламенту.

У відповідь на запит депутата від Консервативної партії Міністерство оборони Великої Британії повідомило, що системи Raven уже перебувають на озброєнні українських підрозділів.

"13 систем протиповітряної оборони Raven уже передані Україні, що дає українським підрозділам можливість швидко захищатися від російських повітряних загроз", - заявив міністр у справах ветеранів Алістер Карнс.

Raven - британська мобільна система протиповітряної оборони, створена у Великій Британії в межах військової допомоги Україні. Перші такі комплекси почали використовуватися в Україні на початку 2023 року.

Система змонтована на військовій вантажівці Supacat HMT-600, що забезпечує високу мобільність і швидке розгортання. Raven застосовує авіаційні ракети класу "повітря-повітря" AIM-132 ASRAAM, які у цьому варіанті запускаються з наземної платформи.

Це рішення дозволяє оперативно посилювати протиповітряний захист від російських безпілотників, літаків і гелікоптерів, а також у обмеженому обсязі протидіяти крилатим ракетам.

Міноборони Великої Британії також підтвердило прогрес у програмі Gravehawk.

"Наразі до України було поставлено два прототипи систем протиповітряної оборони Gravehawk. Із додаткових 15 систем Gravehawk, передбачених контрактом, перша партія буде поставлена найближчим часом і посилить здатність України захищати ключову інфраструктуру від далекобійних ударів Росії", - додав Карнс.

Як зазначається, Gravehawk призначена для посилення захисту критичної інфраструктури від російських далекобійних ударів.

Gravehawk є спільним британсько-данським проєктом. За даними оборонних видань, система використовує ракети Р-73, які вже перебувають на озброєнні України, у наземному варіанті.

Основне призначення комплексу - протидія безпілотникам, хоча він також може застосовуватися проти літаків і гелікоптерів. Використання наявних ракет спрощує логістику та дозволяє швидше розгорнути систему ППО.

За відкритими оцінками, Gravehawk є мобільною системою ППО малої дальності з інфрачервоним наведенням, оптимізованою для перехоплення низькошвидкісних і низьколітаючих повітряних цілей.

Від початку повномасштабної війни Велика Британія постачала Україні ППО Raven у 2023-2025 роках. Вони вже перебувають на озброєнні.

Raven вже показує ефективність в обороні - на початку січня вже цього року цим ЗРК збили щонайменше 108 російських дронів та ракет за час бойових чергувань. За словами військових, системою ППО знищували ударні та розвідувальні БПЛА армії РФ, а також крилаті ракети.

Gravehawk - нова система ППО, яка вперше передається Україні.