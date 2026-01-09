У західній Німеччині сталася атака на електропідстанцію

Зловмисники спробували підпалити електропідстанцію в місті Еркрат у землі Північний Рейн - Вестфалія.

Невідомі спробували влаштувати підпал на електропідстанції у місті Еркрат, розташованому в німецькій федеральній землі Північний Рейн - Вестфалія. Про це повідомила 7 січня медіакомпанія WDR

із посиланням на прокуратуру міста Вупперталь.

Увагу слідчих привернув лист ймовірних зловмисників - групи Kommando Angry Birds, - опублікований на лівій платформі indymedia. Вивчивши його, поліція провела перевірку на підстанції Еркрата. Спробу підпалу підтвердив журналістам прокурор Вольф-Тільман Баумерт (Wolf-Tilman Baumert).

Атака на критично важливу інфраструктуру

Зважаючи на все, метою нападників було знеструмити промисловий район на вулиці Макс-Планк-штрассе в Еркраті

. Як ішлося в листі зловмисників, вони спробували підпалити один із двох трансформаторів електропідстанції. Проте, за даними прокуратури, атака провалилася: підстанція постійно працювала без перебоїв.

За словами прокурора Баумерта, підпал був нападом на критично важливу інфраструктуру. "Якби він вдався, можливо, було би масштабне відключення електроенергії", - пояснив він.

Розслідуванням інциденту зайнявся поліцейський відділ захисту держави (Staatsschutz) у Дюссельдорфі, який спеціалізується на боротьбі зі злочинами, скоєними з політичних мотивів.

